BTG Pactual tem lucro líquido R$ 972 milhões; alta de 56%

O lucro líquido do BTG Pactual no segundo trimestre do ano atingiu R$ 972 milhões, alta de 56% em relação ao observado no mesmo período do ano anterior. Na relação trimestral o aumento foi de 44%. Nos primeiros seis meses do ano o lucro foi de R$ 1,647 bilhão, crescimento de 34%.

De acordo com o critério ajustado, o lucro no intervalo entre abril e junho somou R$ 1,029 bilhão, alta de 50% na relação anual. No ano foi de R$ 1,751 bilhão, crescimento de 30%.

Segundo o documento que acompanha o seu demonstrativo financeiro, o BTG destaca a operação de seu banco de investimento. “O segmento teve um forte desempenho, devido ao aumento da atividade de mercado, e encerramos o segmento trimestre do ano como líderes nos rankings da indústria”, segundo o BTG. Em junho o próprio BTG realizou uma oferta subsequente (follow-on), levando o banco a voltar ter liquidez em bolsa.

A instituição financeira destacou ainda seu foco no BTG Pactual Digital, agora liderado pelo ex-presidente da Telefonica Brasil, Amos Genish. “O BTG Pactual digital continua expandindo sua penetração no mercado e sua oferta de produtos, mantendo como foco principal a excelência na prestação de serviço para sua crescente base de clientes”.

A receita total do banco no intervalo foi de R$ 2,181 bilhões, alta de 76% ante o segundo trimestre de 2018. O retorno anualizado, o ROAE, ficou em 20,6% no segundo trimestre do ano, ante 14,5% há um ano e de 15,1% observado no três primeiros meses deste ano.

O índice de Basileia do BTG caiu a 15,1%, ante 17,3% em igual intervalo de 2018 e de 17,6% no primeiro trimestre deste ano.

Os ativos totais do BTG ao fim de junho somava R$ 174,3 bilhões, expansão de 10% ante igual intervalo de 2018.

“Continuamos a realizar importantes investimentos em tecnologia e inovação, e a extrair benefícios significativos desses investimentos. No último trimestre, criamos a Unidade Digital de Varejo do BTG Pactual, integrando a visão estratégica das nossas diversas frentes de atuação digital. além disso, os resultados do trimestre mostram que o crescimento e o retorno de nossas franquias tradicionais permanece consistente”, afirma, em nota à imprensa, o presidente do BTG, Roberto Sallouti.