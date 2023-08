BTG Pactual tem lucro líquido ajustado de R$ 2,57 bilhões no 2º trimestre, alta de 18% em 1 ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2023 - 7:14 Compartilhe

O BTG Pactual registrou lucro líquido ajustado de R$ 2,575 bilhões no segundo trimestre de 2023, alta de 18% em relação ao mesmo período do ano passado e de 13,8% em relação ao primeiro trimestre de 2023. O retorno sobre o patrimônio líquido anualizado subiu para 22,7% no segundo trimestre, de 21,6% no mesmo período do ano passado e de 20,9 no primeiro trimestre.

As receitas totais somaram R$ 5,443 bilhões no segundo trimestre, uma alta de 21% em 12 meses e de 13,3% em comparação ao quarto trimestre.

“Encerramos mais um trimestre com recordes de receita e lucro líquido em um ambiente macroeconômico desafiador, o que demonstra a resiliência e diversificação do nosso negócio”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, no release de resultado.

O patrimônio líquido totalizou R$ 46,7 bilhões no segundo trimestre, um aumento de 12,9% em relação ao mesmo trimestre de 2022 e de 5,6% na comparação com o primeiro trimestre.

O Índice de Basileia subiu para 15,4% no primeiro trimestre, de 15,2% no mesmo trimestre de 2022, e caiu frente aos 15,5% no primeiro trimestre.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias