BTG Pactual nega oferta de proposta de solução de crédito à Americanas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2024 - 20:01 Para compartilhar:

O BTG Pactual nega “veementemente” ter indicado à Americanas, em recuperação judicial, quaisquer soluções e/ou operação de crédito desalinhada à legislação vigente ou às melhores práticas de mercado.

A resposta do banco é uma reação às informações que circularam na imprensa nesta sexta-feira, 28, dando conta que tanto o BTG quanto o Daycoval pediam contrapartida a Americanas em suposto artifício com verba de propaganda. A fonte da notícia são o Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal.

Em comunicado ao mercado, o BTG reitera que, como é de conhecimento público, antecipou créditos para a Americanas que sempre foram registrados nas informações contábeis do banco e devidamente reportados à Central de Risco do Banco Central do Brasil.

O BTG Pactual reitera ainda que, até a divulgação dos fatos pela Americanas, em janeiro de 2023, não tinha qualquer conhecimento de práticas ilegais e/ou fraudulentas perpetradas pela varejistas e seus representantes, “tendo inclusive exposição creditícia relevante à época dos fatos”, ressalta.