BTG Pactual lança plataforma de investimentos no Chile, a primeira fora do Brasil

SÃO PAULO (Reuters) – O BTG Pactual anunciou nesta quinta-feira o lançamento de uma plataforma de investimentos no Chile, a primeira do maior banco de investimentos da América Latina fora do Brasil, conforme busca ampliar sua atuação internacional.

O banco disse que adaptou a Mercados en Línea – monitor de mercado local – em um ambiente digital aberto, que permite aos clientes do BTG naquele país o acesso a produtos de investimento, como ações, dólar e fundos pela internet.

Até o final do ano, o serviço também estará disponível em um aplicativo.

“Este é mais um importante passo para promovermos nossa expansão internacional”, afirmou Marcelo Flora, sócio do BTG Pactual, acrescentando que já o banco já tinha a tecnologia desenvolvida de forma proprietária no Brasil.

Para utilizar o serviço não é necessário ser cliente do BTG Pactual. Após o cadastro, é possível investir a partir de 5.000 pesos chilenos em ativos nacionais e 30 dólares em fundos internacionais.

(Por Paula Arend Laier)

