BTG Pactual confirma precificação de folllow on em R$ 122,01 por unit

O BTG Pactual confirmou nesta terça-feira, 8, que sua oferta pública primária (follow on) com esforços restritos de distribuição foi precificada a R$ 122,01 por unit, com a conclusão do processo de Bookbuilding. Considerando que cada Unit é formada por uma ação ON e duas PN, o preço por ação é correspondente a R$ 40,67.

Em fato relevante, o banco informa que foram emitidas 24.402.000 units, compreendendo 24.402.000 ações ON e 48.804.000 ações PN, considerando exercício integral do lote adicional. Com isso, o banco movimento um total de R$ 2,977 bilhões com a oferta, “valor este que corresponderá ao montante do aumento de capital do Banco”. O valor ainda está sujeito à Homologação, acrescenta o BTG.

De acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, precificada a R$ 122,01 por unit, a oferta do BTG atraiu uma demanda de seis vezes superior ao montante oferecido de units.

