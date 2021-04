BTG Pactual conclui processo de aquisição da Necton Investimentos

O Banco BTG Pactual anunciou a conclusão nesta segunda-feira, 5, da aquisição de 100% do capital social da Necton Investimentos Corretora de Valores Mobiliários e Commodities, por R$ 348 milhões. Segundo a empresa foram cumpridas todas as condições precedentes para aprovação da aquisição, anunciada em outubro passado, incluindo as do Banco Central e da autoridade concorrencial competente.

