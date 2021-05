BTG Pactual conclui aquisição de participação no Banco Pan

(Reuters) – O BTG Pactual concluiu a aquisição da totalidade das ações do Banco Pan em poder da Caixa Participações, subsidiária da Caixa Econômica Federal, de acordo com fato relevante do banco de investimentos nesta quarta-feira.

As ações da CaixaPar adquiridas pelo Banco Sistema, subsidiária do BTG, são representativas de 49,2% do capital social votante do Banco Pan, equivalente a 26,8% do capital social total do Banco Pan.

O BTG também comunicou que foi concluída a aquisição pelo Banco Sistema de 1% das ações do Banco Pan e de titularidade do BTG, equivalente a 0,55% do capital social.

(Por Paula Arend Laier)

