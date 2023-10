BTG Pactual/Banco Pan segue líder em ranking de reclamações do 3º trimestre, mostra BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2023 - 15:21 Para compartilhar:

O BTG Pactual/Banco Pan continuou no topo do ranking de reclamações entre as 15 maiores instituições financeiras e de pagamento do Brasil no terceiro trimestre de 2023, informou nesta terça-feira, 31, o Banco Central. O conglomerado teve índice de reclamações de 38,41, com 867 registros procedentes, em um universo de 22,568 milhões de clientes.

Em segundo lugar, ficou o Bradesco novamente, com índice de 29,02 e 3.052 reclamações procedentes, e, em terceiro, seguiu o Inter (29,91 e 693 reclamações procedentes).

O índice é calculado com base no número de reclamações consideradas procedentes, dividido pelo número de clientes da instituição, multiplicado por 1.000.000.

Na prática, quanto maior o indicador, pior a classificação da instituição. O ranking é trimestral.

Na lista com as 15 maiores instituições, o Pagbank-PagSeguro é a quarta mais reclamada (índice de 22,28), seguida de C6 Bank (20,44) e Santander (15,59).

Depois, aparecem Itaú (7ª, com índice de 15,47), Original (8ª, índice de 14,60), Neon (9ª, com índice de 14,03), Caixa (10ª, com índice de 11,58), Votorantim (11ª, com índice de 9,84) e Banco do Brasil (12ª, com índice de 8,99).

Fechando a lista, em 13º, Mercado Crédito (8,68), Nubank (8,44), em 14º, e Ame Digital em 15º (1,67).

