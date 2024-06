BTG Pactual adquire o norte-americano M.Y. Safra Bank

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2024 - 15:18 Para compartilhar:

O BTG Pactual comunicou que uma de suas controladas assinou documentos definitivos referentes à aquisição de 100% do capital social da instituição financeira M.Y. Safra Bank, fundada há mais de dez anos em Nova York, e que atua principalmente nos mercados de private banking, no mercado de financiamento imobiliário comercial e residencial e produtos de crédito em geral. O M.Y. Safra não tem qualquer ligação com o Grupo J. Safra, no Brasil ou no exterior.

No final de março de 2024, o M.Y. Safra Bank possuía uma carteira de empréstimos (loan portfolio) correspondente a US$ 275 milhões, US$ 404 milhões em ativos totais e US$ 46 milhões de patrimônio líquido.

“Esta aquisição faz parte da estratégia de expansão global do BTG Pactual nos segmentos de Wealth Management and Personal Banking na América do Norte, onde já possui presença”, afirma o comunicado da companhia.

A conclusão da transação depende de condições precedentes, incluindo a aprovações regulatórias.