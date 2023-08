BTG Pactual adquire Magnetis, empresa de tecnologia financeira dedicada a investimentos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 11:59 Compartilhe

O BTG Pactual anunciou aquisição de 100% do capital da Magnetis Gestora e DTVM, uma Wealth-Tech, empresa de tecnologia financeira dedicada a investimentos, brasileira. O valor da transação não foi mencionado.

Segundo o BTG, a aquisição faz parte da estratégia de expansão das plataformas digitais do banco, com aumento da base de clientes e avanço na oferta de produtos e serviços para pessoas físicas.

“A compra da Magnetis vai nos trazer ainda mais ganhos de escala, ampliando nossa base de clientes, teremos mais diluição de custos com ganhos de eficiência, sinergia e produtividade. A partir dessa aquisição, o banco terá acesso a um conjunto de soluções de tecnologia e sistemas que vem sendo desenvolvidos há mais de 10 anos, razão pela qual a empresa tem sido reconhecida pela mídia local como uma das principais ‘Wealth-Techs’ do Brasil”, afirma Marcelo Flora, sócio responsável pelas Plataformas Digitais do BTG Pactual.

Fundada em 2012, a Magnetis é uma gestora de investimentos 100% online do Brasil e conta com 56 profissionais. Entre os principais investidores da companhia que venderam a totalidade de suas participações, estavam Monashees, Vostok Emerging Finance, Redpoint eventures e Julius Baer.

“Estamos muito felizes com o acordo assinado, certos de que com a estrutura do BTG Pactual poderemos dar continuidade ao serviço de excelência que já oferecemos aos nossos clientes. Com a aquisição, poderemos oferecer um pacote de soluções ainda mais completo”, diz Luciano Tavares, fundador e CEO da Magnetis.

A conclusão e fechamento do acordo de compra da Magnetis DTVM estão sujeitos às aprovações regulatórias necessárias, inclusive do Banco Central.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias