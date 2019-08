BTG/Guardia: redução de juros trará mudanças profundas no mercado financeiro

O presidente do BTG Pactual Asset Management e ex-ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, avaliou que o ambiente de juros mais baixos provocará “mudanças profundas” no mercado financeiro nacional, como a busca por ativos de renda variável e maior apetite por risco entre os investidores.

Ele citou como exemplo o novo patamar de 100 mil pontos do Ibovespa, que foi alcançado mesmo com a forte retirada de recursos por parte dos investidores estrangeiros. “Quem sustentou a alta do Ibovespa foi o investidor local”, destacou nesta quarta-feira, 21, durante palestra realizada na abertura do fórum sobre fundos de investimentos imobiliários (FIIs) realizado pelo GRI Club.

Guardia comentou que o investidor estrangeiro ainda está esperando a conclusão da reforma da Previdência para ter um pouco mais de “conforto” na sua decisão de investimento na economia brasileira. “O investidor local saiu na frente. Mas se o Brasil seguir o rumo que tomou nos últimos três anos, tenho certeza que os investidores estrangeiros vão vir”, estimou, referindo-se à agenda de reformas estruturais colocada em andamento nesse período.

O líder do banco de investimentos também disse que as várias modalidades de investimento do mercado imobiliário, desde imóveis até aplicações financeiras, se tornaram opções de maior rentabilidade no cenário de juros menores. “Já começamos a ver notícias positivas para o setor imobiliário. O investidor não tem alternativa. Ele precisa aumentar prazo e tomar risco para ganhar rentabilidade”, observou.

Em relação ao setor de fundos de investimentos imobiliários (FIIs), que já conta com mais de 360 mil investidores em bolsa, Guardia disse ver espaço para mais crescimento. O ex-ministro também indicou não esperar que a reforma tributária em andamento culmine na retirada imediata da isenção de impostos sobre o pagamento de dividendos de FIIs. A sua expectativa é que a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, se concentre em outros temas prioritários. “Não acredito que tenha mudança exclusiva para FIIs. Se houver alguma mudança, seria no contexto de todos os produtos isentos”, citou. “Minha aposta hoje é que ele (o governo) vai focar, e não mexer em tudo ao mesmo tempo, nem que vá tomar alguma medida específica para FIIs”, estimou.