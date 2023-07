BTG e Senior Sistemas pretendem criar joint venture para serviços e produtos financeiros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 11:16 Compartilhe

A Senior Sistemas (Senior) celebrou contrato para a criação de uma joint venture (JV) com o BTG Pactual, cujo objetivo é criar uma plataforma para oferta de serviços e produtos financeiros integrada aos sistemas de gestão da Senior. A participação será dividida em 50% cada.

Segundo comunicado ao mercado, a Senior contribuirá com sua expertise em tecnologia, os ativos das suas capacidades de negócios Gestão e Fintech e a comercialização dos serviços e produtos financeiros. Já o BTG Pactual agregará com sua expertise no desenvolvimento de produtos financeiros digitais, gestão de riscos e funding.

O fechamento da operação depende das aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central do Brasil, bem como da verificação de outras condições precedentes para esse tipo de operação.

