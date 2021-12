BTG aprova distribuição de juros sobre capital próprio por ações e units

O conselho de administração do BTG Pactual aprovou na quinta-feira, 30, a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP), com os proventos decorrentes de lucros apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

O valor bruto por ação ordinária ou ação preferencial é de R$ 0,049104303 e valor líquido é de R$ 0,041738658. Quanto às units do banco, o valor bruto fica em R$ 0,147312909, enquanto o valor líquido é de R$ 0,125215974, informou a companhia em fato relevante.

Serão contemplados os acionistas posicionados em 5 de janeiro de 2022 e as ações serão negociadas “ex” a partir do dia 6. A data do pagamento ainda será definida.

