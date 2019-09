BSCA: júri de concurso de cafés especiais define 124 lotes para fase nacional

São Paulo, 20 – O júri do concurso de café Cup of Excellence – Brazil 2019 classificou os 124 lotes, de 12 origens produtoras, para a fase nacional da competição. O certame, principal do mundo voltado à qualidade dos grãos especiais, é realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a Alliance for Coffee Excellence (ACE). Neste ano, o certame celebra duas décadas e retorna à origem de sua criação, em Lavras (MG), tendo como entidades anfitriãs a Universidade Federal de Lavras (Ufla) e a cooperativa SanCoffee, informa a BSCA, em comunicado.

A origem produtora que mais se destacou foi a Indicação de Procedência da Mantiqueira de Minas, com 33 amostras, respondendo por 26,6% do total dos cafés classificados à fase nacional. Na sequência, vêm a Denominação de Origem do Cerrado Mineiro, com 30 lotes (24,2%); Sul de Minas, com 23 amostras (18,6%); Chapada Diamantina, na Bahia, com 11 cafés (8,9%); Matas de Minas, com nove lotes (7,3%); Campo das Vertentes (MG), com sete (5,7%); Indicação de Procedência da Alta Mogiana Paulista (SP), com quatro (3,2%); Chapada de Minas, com três (2,4%); e Caparaó (MG), Média Mogiana (SP), Montanhas do Espírito Santo e Indicação de Procedência da Região de Pinhal (SP) com um lote (0,8%) cada. Confira a lista completa no site da BSCA – http://brazilcoffeenation.com.br

O head judge do júri do Cup of Excellence – Brazil 2019, o guatemalteco Eduardo Ambrocio, destacou o potencial do País na produção de cafés, tanto cerejas descascados, quanto naturais. “O Brasil tem uma grande vantagem por seu tamanho muito grande e pela diversidade de clima, o que permite produzir grande variedade de café, com diferentes e excelentes qualidades, das mais diferentes regiões”, comentou.

Essas 124 amostras passarão pelo crivo do Júri Nacional, entre 8 e 12 de outubro. Os cafés que tiverem notas iguais ou superiores a 86 pontos na escala de zero a 100 do Cup of Excellence serão classificados para a fase internacional do concurso, que será realizada, de 15 a 18 de outubro, nas instalações do Núcleo de Estudos em Pós-Colheita do Café da Ufla. Juízes dos principais países compradores mundiais avaliarão esses lotes e os 30 melhores, que receberem nota igual ou superior a 87 pontos, serão eleitos vencedores.

Os campeões do Cup of Excellence – Brazil 2019 participarão de disputado leilão internacional, via internet, no dia 26 de novembro. Na competição de 2018, o preço pago pela saca de 60 kg do primeiro colocado foi equivalente a R$ 73 mil (US$ 143 por libra-peso). Traçando um paralelo com o fechamento do contrato “C” da Bolsa de Nova York, principal plataforma de comercialização do produto, que fechou o pregão na mesma data (29/11/2018) a US$ 1,0850 por libra-peso, o valor alcançado pelo campeão do concurso da BSCA foi 13.180% superior ao mercado convencional.

O concurso também definirá os Campeões Nacionais, que serão os cafés que receberem nota superior a 86 pontos e ficarem em colocação abaixo dos 30 vencedores. Esses lotes serão leiloados entre os dias 25 e 29 de novembro.