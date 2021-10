Bryce Young comanda vitória dos Crimson Tide no clássico contra Tennessee Volunteers Quarterback passou das 300 jardas e anota quatro touchdowns

O Bryant-Denny Stadium em Tuscaloosa recebeu no último sábado (23) um dos

maiores clássicos do College Football: Alabama Crimson Tide (7-1) contra Tennesee Volunteers (4-4). Bryce Young brilhou com quatro touchdowns e a equipe de Nick Saban se recuperou da derrota para Texas A&M na última semana com uma “goleada”. Vitória imponente por 52 a 24.

Desempenhos

Young teve 31 passes completos para 371 jardas, dois passes para touchdown

e mais 10 corridas. Ele ainda registrou 42 jardas e outras duas idas a end zone. Brian Robinson Jr passou das 100 jardas terrestres (107) com 26 carregadas e três touchdowns. Jameson Williams teve seis recepções para 123 jardas e John Metchie III foi a end zone em duas oportunidades e terminou com 11 capturas para 121 jardas.

Nos Volunteers, Hendon Hooker fez um bom jogo com 19 passes completos

para 282 jardas, três touchdows, porém sofreu uma interceptação por erro de

comunicação no fim da partida. Cedric Tillman fez sete recepções para 152 jardas e um touchdown. Dois outros recebedores entrarem na end zone: Javonta Payton (duas recepções, 59 jardas) e Velus Jones Jr (três recepções, 18 jardas).

O jogo

​Os Crimson Tide começaram com tudo o clássico da SEC contra os Volunteers. Após forçar o three and out, Bryce Young avançou suas tropas acionando seus principais alvos com bolas de curta e média distância. Porém, Jahleel Bilingsley fez uma recepção para oito jardas renovando as descidas na linha de 39 do campo de ataque, mas o recebedor sofreu uma lesão na mão e foi para tenda médica. Young conseguiu uma big play, passe de 19 jardas para Jameson Williams. Tennessee ainda cometeu um personal foul, o que avançou a bola para a linha de 22. Brian Robinson com uma corrida pelo meio de oito jardas entrou na end zone: 7 a 0.

Os Volunteers responderam em uma ótima campanha de mais de um minuto. Hendon Hooker conseguiu duas big plays, a primeira para Jabari Small (16 jardas) até o meio de campo e depois um torpedo de 39 jardas para Cedric Tilman na red zone, na linha de 11 jardas. Para finalizar, Hooker completou um passe para Velus Jones Jr aproveitando um erro grotesco na secundaria de Alabama para empatar o jogo em Tuscaloosa: 7 a 7.

Alabama avançou rapidamente até o campo de ataque com um bom passe saindo do pocket de Young para o tight end Cameron Latu. Mas ao se aproximar da red zone, a defesa de Tennessee apareceu com Byron Young com um belo sack para perda de três jardas. Depois de não converter uma terceira descida longa, Will Reichard entrou para tentar converter um chute de 54 jardas, mas o kicker não teve força suficiente na perda para colocar a bola no Y.

Tennessee começou já na linha de 36 jardas, mas o ataque não conseguiu avançar e a defesa do time da casa segurou o rival. Porém, Chris Braswell atingiu Brooks Paxton e cometeu um roughing the kicker recolocando o ataque dos Volunteers em campo. Hooker aproveitou muito bem a segunda chance. Vendo um buraco na secundária com uma cobertura errada do safety, Hooker acertou um passe de 57 jardas para JaVonta Payton virar o clássico, 14 a 7.

Os visitantes se animaram com o bom momento no jogo e no começo do segundo quarto, Bryce Young acertou um passe para Jameson Williams, que se esqueceu de proteger a bola junto ao peito no momento de correr. Ele sofreu um fumble forçado por Kamal Hadden e recuperado na linha de 25. Porém, não conseguiram fazer muita coisa e devolveram a bola para os Crimson Tide.

O empate veio na sequência, John Metchie recebeu dois passes seguidos para mais de 10 jardas, colocando rapidamente a bola na linha de 10. Depois de duas tentativas frustradas pela defesa, Bryce Young, sambando no pocket, aproveitou o espaço concedido pela linha defensiva adversária para correr cinco jardas até a terra prometida: 14 a 14.

BamaTime

Alabama entrou no jogo depois do empate, a defesa forçou o three and out. O ataque trabalhou muito bem o relógio e John Metchie mais uma vez apareceu com duas recepções, a primeira para 16 e outra de 12 jardas. Robinson Jr anotou uma corrida de 13 jardas colocando o ataque na linha de 20. Young tirou os Crimson Tide do buraco novamente com as pernas renovando as decidas com uma ótima corrida de 11 jardas. Por fim, Metchie fechou a campanha com uma recepção de seis jardas para o touchdown da virada: 21 a 14.

Os Volunteers tiveram uma chance de ouro para empatar o clássico após um belo trabalho dos special team com De’Shawn Rucker. Ele bloqueou o chute de James Burnip na linha de 16. Só que Hendon Hooker, numa terceira curta, cometeu um passe ilegal para frente após ultrapassar a linha de scrimmage e Chase McGrath entrou para converter um chute tranquilo de 34 jardas: 21 a 17. Os Crimson Tide ampliaram na mesma moeda com um chute longo de Reichard para 45 jardas, colocando 24 a 17 no placar em Tuscaloosa.

A equipe de Nick Saban por muito pouco não ‘largou a carne’. Bryce Young novamente fez uma ótima campanha até as últimas 10 linhas do campo de ataque. Ele ainda tentou uma corrida de seis jardas, mergulhando para cruzar a goal line. Todavia, Young sofreu um fumble. A sorte é que ele recuperou a posse na end zone: 31 a 17. Esse foi o segundo touchdown terrestre de Young na partida.

Tennessee respondeu da melhor forma possível. Hendon Hooker queimou mais uma vez a secundária de Alabama e acertou um belo passe de 70 jardas para Cedric Tillman. Ele teve o tapete entendido até a end zone: 31 a 24.

Hora da decisão

O clássico pegou fogo no último quarto de jogo no Bryant-Denny Stadium. Para segurar o ímpeto dos Volunteers, Bryce Young mandou uma bala de 65 jardas para Jameson Williams (numa rota post) na linha de 15 para o first down. Na jogada seguinte, Brian Robinson Jr com uma bela corrida de 15 jardas, quebrando tackles, entrou na end zone: 38 a 24.

Prevaleceu Alabama

Os Crimson Tide praticamente colocaram um punhal na possível reação dos Volunteers. Hooker que vinha fazendo uma boa partida cometeu um erro de comunição com seu recebedor. O cornerback Jalyn Armour-Davis aproveitou para fazer a interceptação a retornar 47 jardas até sair pela sideline na linha de 18. Robinson Jr anotou seu terceiro touchdown na partida e o terceiro dos mandantes no quarto, deixando o placar em 45 a 24.

Hendon Hooker não conseguiu conter o volume de jogo de Alabama perdendo por 21. Tennessee arriscou a quarta descida ainda em sua própria linha de 29 e sofreu o primeiro turnover on downs no duelo. Bryce Young conectou seu 11° passe na direção de Metchie que fez a recepção para 19 jardas, anotando seu segundo touchdown no jogo: 52 a 24.

