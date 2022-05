Brusque vence Tombense na estréia do técnico Luan Carlos pela Série B

Na estreia do técnico Luan Carlos no lugar de Waguinho Dias o Brusque deu uma resposta positiva e venceu o Tombense por 1 a 0, nesta noite de sexta-feira, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória coloca os catarinenses na sétima posição com dez pontos. De quebra, interrompe uma série de três jogos sem vitórias. O Tombense vive um drama, afinal ainda não venceu na competição e amarga a lanterna com seis pontos.

O jogo começou num ritmo intenso. Os donos da casa assustaram primeiro. Alex Ruan de cabeça após cruzamento da esquerda quase abre o placar. A resposta veio em seguida. Manoel chutou forte e a bola passou rente a trave de Jordan. Após estes lances mais contundentes a partida ficou truncada, principalmente no meio-campo.





Aos 31 minutos, Alex Sandro quase marcou de cabeça, porém, o zagueiro Ednei tirou em cima da linha. No último minuto Júnior Todinho desperdiçou uma grande chance de abrir o placar. A finalização foi nas mãos do goleiro Felipe Garcia.

No lance seguinte saiu o gol do Brusque. Alex Sandro ficou com a sobra e mandou para a rede. No entanto, após consulta ao VAR o gol foi anulado por impedimento de Junior Todinho, que participou da jogada. O curioso foi a demora para a definição do lance. Oito minutos para confirmar ou não o gol.

O segundo tempo começou com o Brusque buscando mais o ataque. Mas a chance clara foi do Tombense. Vinícius Mingotti teve a oportunidade de finalizar mas furou o chute e a bola foi para fora. Passado o susto os donos da casa retomaram as ações. Aos 16 minutos, Alex Ruan chutou cruzado e exigiu do goleiro Felipe Garcia.

Aos 25 minutos enfim o gol do Brusque. Álvaro recebeu passe de calcanhar de Alex Sandro e bateu cruzado, forte, 1 a 0. O Tombense respondeu aos 32 minutos. Kleiton recebeu cruzamento da direita e de voleio forçou uma defesa incrível de Jordan, que espalmou para escanteio e garantiu a vitória para os donos da casa.

O Brusque volta a jogar na próxima quinta-feira, contra o Vasco, em São Januário. O Tombense joga na sexta, contra o Bahia em casa.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 1 X 0 TOMBENSE

BRUSQUE – Jordan; Pará (Toty), Jéferson Bahia, Bruno Aguiar e Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus (Wagner Balotelli) e Diego Jardel (Álvaro); Júnior Todinho (Jaílson), Alex Sandro e Alex Ruan (Edílson). Técnico: Luan Carlos.

TOMBENSE – Felipe Garcia; David (Diego Ferreira), Roger Carvalho, Ednei e Manoel; Rodrigo, Zé Ricardo e Everton Galdino (Gabriel Henrique); Renatinho (Kleiton), Vinícius Mingotti (Jean Lucas) e Keké (Matheus Paquetá). Técnico: Bruno Pivetti.

GOLS – Álvaro aos 25 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO – Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

CARTÕES AMARELOS – Jéferson Bahia, Pará, Rodolfo (Brusque); Rodrigo (Tombense).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).