Brusque vence São José-RS de virada e larga bem no quadrangular da Série C

O Brusque-SC largou na frente no quadrangular final da Série C do Campeonato brasileiro ao vencer por 2 a 1, de virada, o São José-RS, neste sábado, no estádio Francisco Novelletto, na região metropolitana de Porto Alegre, na abertura da segunda fase.

Após 11 jogos sem derrotas em casa, a equipe gaúcha do técnico Thiago Gomes não conseguiu impedir o tropeço na estreia da fase de classificação. Já o time catarinense conquista os primeiros três pontos nesta etapa e larga na frente no Grupo B.

O São José-RS saiu na frente com um belo gol de Guilherme Beleá, aos 14 minutos. Mas o Brusque empatou com Olávio, cobrando pênalti, aos 28 minutos. No segundo tempo, o Brusque soube usar os contra-ataques e marcou o segundo gol, aos 19, de novo com Olávio.

No domingo, pelo Grupo B, o São Bernardo-SP recebe o Operário no estádio Primeiro de Maio. Pelo Grupo C, o Paysandu vai receber na Curuzu o Volta Redonda-RJ, enquanto no Almeidão, o Botafogo-PB recebe o Amazonas-AM.

Nesta segunda fase, os times jogam entre si dentro de cada grupo em turno e returno. Os dois primeiros de cada grupo conquistam o acesso, enquanto os líderes disputam o título em jogos de ida e volta.

Confira os jogos da 1ª rodada do quadrangular da Série C:

SÁBADO

São José-RS 1 x 2 Brusque-SC

DOMINGO

16h

São Bernardo-SP x Operário-PR

17h

Paysandu-PA x Volta Redonda-RJ

18h

Botafogo-PB x Amazonas-AM

