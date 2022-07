Brusque vence o Operário-PR e se afasta do Z4 da Série B Porém, apesar do triunfo sobre o Fantasma, Quadricolor ainda segue um pouco distante dos líderes

Medindo força pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Brusque e Operário-PR entraram em campo na noite desta sexta-feira, no estádio Augusto Bauer. E os donos da casa se deram melhor. Apesar de ter um gol anulado pelo VAR, Balotelli, ainda na etapa inicial, e Wallace, já no segundo tempo, garantiram o triunfo sobre o Fantasma por 2 a 0.

Com o resultado, o time catarinense chegou aos 20 pontos, pulando para a 7ª colocação, enquanto o time paranaense, por conta do revés fora de casa, acabou caindo para a 10ª posição com seus 19 pontos.

INÍCIO DE JOGO TRANQUILO

Mesmo jogando longe de seus domínios, a equipe do Operário tentou ir para cima logo nos primeiros movimentos. Entretanto, pouco deu trabalho ao goleiro Jordan, sendo o único lance de perigo aconteceu em cobrança de falta de Reina, mas que Rodolfo conseguiu afastar o perigo da área.

Na sequência, o Brusque foi conseguindo sair mais para o jogo. Diferente de como foi com o rival, na primeira chance obrigou Vanderlei a fazer boas defesas nos chutes de Alex Ruan e Crislan, evitando que o placar fosse aberto no Augusto Bauer aos 10 minutos.

VAR ANULA GOL, MAS BRUSQUE SUPERA E ABRE A CONTAGEM



Com o relógio correndo, o time da casa seguiu tentando surpreender em busca de seu gol. Apesar de chegar com certa frequência em seu campo de ataque, além de ter mais posse de bola, não conseguia finalizar com precisão até meados dos 30 minutos.

Até que aos 36 minutos, finalmente conseguiu balançar as redes com Crislan, após cruzamento de Pará, mas acabou sendo anulado pelo VAR ao flagrar impedimento do atacante. Passados alguns minutos, aos 44, os catarinenses deram a volta por cima e tiraram o zero do marcador. Depois de um contra-ataque iniciado por Rodolfo Potiguar, que acionou Fernandinho, o camisa 11 mandou para a área, fazendo com que Balotelli completasse para o fundo das redes.

QUADRICOLOR AMPLIA O PLACAR



Com ambos os treinadores optando por algumas modificações, tanto no intervalo, quanto no decorrer da etapa complementar, era a equipe de Luan Carlos quem seguia melhor. Após uma primeira investida com Fernandinho, na segunda com Wallace, depois de uma cobrança de escanteio de Airton, a bola sobrou para o zagueiro mandar bonito sem chances para Vanderlei. 2 a 0 no Augusto Bauer.

RETA FINAL DE PARTIDA



Atrás no marcador, Claudinei Oliveira resolveu então apostar suas últimas fichas colocando Felipe Garcia, André Lima e Kalil. Entretanto, mesmo com as mudanças, até meados dos 35 minutos, assustou uma única vez o goleiro Jordan em um chute de Ricardinho, na intermediária.

Já nos momentos finais, o Brusque passou a se defender segurando o resultado parcial, enquanto o Fantasma buscava um gol para descontar. Percebendo o rival sem forças para reagir, o Quadricolor apenas gastou o tempo até o apito final do árbitro.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 2×0 OPERÁRIO-PR

Data e horário: 01/07/2022 – 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Wagner Balotelli, 28’/1ºT; Pará, 41’/1ºT; Rodolfo Potiguar, 48’/1ºT

Cartões vermelhos: –

Gols: Wagner Balotelli, 36’/1ºT (1-0); Wallace, 18’/2ºT (2-0)

BRUSQUE: Jordan; Pará (Toty, no intervalo), Wallace, Jeferson Bahia e Airton; Rodolfo, Wagner Balotelli (Matheus Trindade, aos 9’/2ºT) e Álvaro (Luiz Antonio, aos 30’/2ºT); Fernandinho (Jailson, aos 35’/2ºT), Alex Ruan e Crislan (Júnior Todinho, aos 9’/2ºT). (Técnico: Luan Carlos)

OPERÁRIO-PR: Vanderlei; Arnaldo, Ronald Carvalho (Rafael Chorão, no intervalo) e Fabiano; Reniê, Lucas Vital (Giovani Albuquerque, no intervalo) e Javier Reina (André Lima, aos 25’/2ºT); Ricardinho, Felipe Saraiva (Felipe Garcia, aos 25’/2ºT) e Júnior Brandão (Kalil, aos 30’/2ºT). (Técnico: Claudinei Oliveira)

