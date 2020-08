Brusque vence mais uma na abertura da segunda rodada da Série C

O Brusque venceu o São Bento por 1 a 0 na abertura da segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (13). Os catarinenses somam agora duas vitórias em dois jogos e lideram o grupo B do torneio, que reúne dez equipes das regiões Sul e Sudeste do país. Situação oposta vive a equipe de sorocabana, que amarga duas derrotas seguidas. A competição volta a ter jogos no próximo final de semana.

Brusque vence fora e garante 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro! Confira: https://t.co/RJ8q89ZHtG pic.twitter.com/c93xYhmdux — Brusque FC (@Brusqueoficial) August 14, 2020

A partida desta noite aconteceu no interior paulista, no Estádio Walter Ribeiro. O Azulão não jogava em seu gramado há 156 dias, mas quem levou a melhor foram os visitantes. O Quadricolor chegou ao gol, aos 39 minutos do primeiro tempo, com Alemão. A bola foi cruzada e o zagueiro, de canhota, mandou para as redes. Apesar da desvantagem, os donos da casa não conseguiram igualar o marcador, enquanto o adversário ficou mais próximo de ampliar o placar.

O Brusque só volta a campo no próximo dia 28 para enfrentar o São José, novamente como visitante. Já o São Bento, ainda em busca dos primeiros pontos no torneio, mede forças com o Criciúma, na cidade dos Carvoeiros.

Veja a classificação atualizada da Série C do Brasileiro.

Veja também