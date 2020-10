Brusque vence Criciúma, lidera seu grupo e tem melhor campanha da Série C

Duas partidas encerraram a nona rodada – a última do primeiro turno – da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta segunda-feira. Destaque para o Brusque, que venceu o duelo catarinense contra o Criciúma, por 3 a 1, e aumentou a vantagem na liderança do Grupo B.

No Estádio Augusto Bauer, o Brusque fez jus ao fator casa para triunfar. Com o resultado, o Brusque aparece isolado na primeira posição do Grupo B com 22 pontos. E fechou o primeiro turno da fase inicial com a melhor campanha entre os 20 times da Série C, superando Santa Cruz, líder do Grupo A com 18 pontos.

Em nove jogos são sete vitórias, um empate e uma derrota. Já o Criciúma perdeu a chance de entrar no G4. Com a derrota, estacionou nos 12 pontos e está na quinta colocação, um ponto atrás do Volta Redonda, que tem 13 e é o primeiro time dentro da zona de classificação.

Na outra partida da noite, o Vila Nova-GO visitou e venceu o Jacuipense-BA, por 3 a 0, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. A vitória levou o time goiano de volta à vice-liderança do Grupo A.

Com os três pontos garantidos, o Vila Nova foi aos 16. Tem a mesma pontuação do Remo, que está em terceiro, mas fica na frente por conta dos critérios de desempate. O Jacuipense vive um momento totalmente diferente. Depois de três empates seguidos e esta derrota, o time baiano está na sétima colocação da chave com 10 pontos.

