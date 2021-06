Brusque tentará voltar ao G4 da Série B e Ponte Preta quer desencantar

O Brusque tentará, nesta quarta-feira, encerrar a sequência negativa para voltar ao G da Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro lado da classificação, a Ponte Preta precisa desesperadamente desencantar para deixar a lanterna. Ao todo, seis jogos encerrarão a oitava rodada.

Derrotado pelo Vasco por 2 a 1 e sem vencer há três rodadas, o Brusque receberá o Brasil-RS no estádio Augusto Bauer, às 17 horas. A série de tropeços deixou os catarinenses com dez pontos, enquanto os gaúchos não passam de seis, na zona de rebaixamento. O Brasil-RS empatou com a Ponte Preta por 1 a 1 e chegou a dois jogos sem vitória.

Pior faz os paulistas. A Ponte Preta ainda não venceu nenhuma na Série B e amarga a última colocação com apenas três pontos. O seu próximo desafio será contra o CSA, em Campinas, às 16h30. A Ponte Preta não vence há 11 jogos, sendo cinco empates e seis derrotas. Já o CSA virou para cima do Cruzeiro, por 2 a 1, emendou duas vitórias seguidas e três jogos de invencibilidade, pulando para os oito pontos.

No duelo sulista, no Estádio do Café, às 19 horas, Londrina e Avaí querem se afastar da zona de rebaixamento. O Londrina bateu o Vitória, por 2 a 1, e chegou aos mesmos sete pontos do Avaí, que leva vantagem por causa do número de vitórias (2 a 1). Os catarinenses vêm de vitória, por 1 a 0, sobre o CRB.

O Vasco, enquanto isso, fará confronto direto pelo G4 contra o Goiás. O Guarani, por sua vez, tentará a reabilitação contra o ameaçado Cruzeiro. O Botafogo, por outro lado, tentará voltar a vencer diante do Vitória.

A rodada começou na segunda-feira com a vitória do Vila Nova, por 2 a 1, sobre o Operário em Ponta Grossa. Os goianos chegaram aos nove pontos, enquanto os paranaenses pararam nos 12 e perderam a chance de entrar no G4.

Confira os jogos da 8ª rodada:

SEGUNDA-FEIRA

Operário 1 x 2 Vila Nova

QUARTA-FEIRA

16h30

Ponte Preta x CSA

17 horas

Brusque x Brasil-RS

19 horas

Goiás x Vasco

Cruzeiro x Guarani

Londrina x Avaí

21h30

Botafogo x Vitória

