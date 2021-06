Brusque tenta manter 100% e quinteto busca a primeira vitória na Série B

O Brusque, novato na Série B do Campeonato Brasileiro, tentará manter o aproveitamento de 100%, neste sábado, na sequência da segunda rodada. Londrina, CSA, Sampaio Corrêa, Remo e Brasil-RS, por outro lado, buscarão a primeira vitória. Todos os jogos seguem sendo realizados com portões fechados por causa da pandemia de covid-19.

Depois de estrear com vitória, por 2 a 1, sobre a Ponte Preta, o Brusque visitará o Londrina no Estádio do Café, às 11 horas. O clube paranaense, garantido na semifinal do Estadual, estreou com empate sem gols diante do Brasil-RS em Pelotas.

O clube gaúcho, aliás, também quer a primeira vitória. E o próximo desafio será diante do Remo, às 19 horas, no Baenão, em Belém. De volta à Série B, o Remo começou sua caminhada com empate, por 2 a 2, diante do CRB.

Em Maceió, às 16h30, duelo nordestino entre CSA e Sampaio Corrêa. Campeão alagoano, o CSA foi derrotado pelo Náutico por 1 a 0 em Recife. O Sampaio Corrêa, campeão maranhense, em casa não saiu do 0 a 0 com o Goiás.

Ainda no sábado, às 21 horas, o Botafogo buscará a primeira vitória na Série B contra o Coritiba, que luta para seguir com 100%. Os cariocas empataram por 1 a 1 com o Vila Nova e o Coritiba superou o Avaí por 2 a 0.

A rodada seguirá no domingo com três duelos. Ponte Preta e Vasco se enfrentarão em Campinas atrás dos primeiros pontos, uma vez que foram derrotados na estreia. O Cruzeiro também caiu na rodada inicial e, agora, quer a recuperação diante do CRB. O mesmo vale para o Avaí, campeão catarinense, contra o Vila Nova. Na segunda-feira, Vitória e Náutico colocarão ponto final na rodada.

Os 20 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta. Os quatro melhores colocados conquistarão o acesso à Série A. O líder será campeão. Já os quatro últimos serão rebaixados à Série C.

