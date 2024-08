Brusque enfrenta Coritiba em duelo contra o rebaixamento e Botafogo pega o Paysandu

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A Série B do Campeonato Brasileiro, neste domingo, trará dois confrontos diretos contra o rebaixamento pela 21ª rodada. Na vice-lanterna, o Brusque enfrenta o Coritiba. Em Ribeirão Preto, Botafogo e Paysandu jogam com o intuito de se distanciar do descenso.

Há três jogos sem vencer e na penúltima posição, com 19 pontos, à frente apenas do lanterna Guarani, o Brusque enfrenta o Coritiba na Ressacada, em Florianópolis (SC). De outro lado, o time paranaense venceu apenas um dos últimos cinco jogos e quer a reabilitação para sair de perto da zona de rebaixamento.

O Coritiba tem 24 pontos e vem de um empate em casa por 1 a 1 com a Ponte Preta. O técnico Jorginho não venceu nos dois jogo que comandou o Coxa. Já o Brusque perdeu para o Mirassol por 2 a 0. Mesmo se vencer, o time catarinense não deixa a zona de rebaixamento na rodada.

Botafogo e Paysandu fazem ‘jogo de seis pontos’ em Ribeirão Preto. O time paulista tem 22 pontos e continua ameaçado. Na última rodada, perdeu para o América-MG por 3 a 1, em Belo Horizonte (MG).

Já o Paysandu não vence há quatro jogos e tem 24, podendo ver essa ‘gordura’ acabar ao final da rodada e ainda ser ultrapassado pelo rival. O time paraense vem de derrota para o Santos por 3 a 0, mesmo jogando em Belém (PA).

A 22ª rodada da Série B já começa na próxima terça-feira com três jogos, destaque para o duelo paulista entre Novorizontino e Ituano, além do embate pelo G-4 entre Operário e Vila Nova. Já a Ponte Preta vai atuar fora contra o Amazonas.

