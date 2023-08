Brusque empata com Náutico e Operário-PR assume a liderança isolada da Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2023 - 21:55 Compartilhe

O Operário-PR é o novo líder da Série C do Campeonato Brasileiro. O time do Paraná venceu por 1 a 0 o Altos-PI e acabou beneficiado pelo empate do Brusque com o Náutico por 2 a 2. A surpresa ficou para a derrota por 3 a 2 do Botafogo-PB para o Confiança, com o time paraibano desperdiçando a chance de antecipar sua vaga na segunda fase nesta 18ª rodada.

Por enquanto, estão classificados os três primeiros colocados. O Operário lidera com 33 pontos, seguido pelo Brusque, com 31 e pelo Amazonas, com 29. De outro lado, dois times já estão rebaixados para a Série D: Pouso Alegre-MG, com 12, e Altos-PI, com 13 pontos.

O time paranaense foi buscar a liderança em Teresina (PI), vencendo o Altos com gol de Felipe Augusto. Enquanto isso, Brusque e Náutico fizeram um jogo intenso em Santa Catarina que acabou igual por 2 a 2. Ribamar marcou para o visitante e Madison empatou, depois Ribamar de novo deixou o time pernambucano na frente, mas Wallace empatou. O Náutico segue na luta por uma vaga, ocupando a oitava posição, com 26 pontos.

O Confiança é nono colocado, com 25 pontos, depois de surpreender o Botafogo-PB no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). Lucas Vieira (2) e Roberson marcaram para o time sergipano, enquanto Natan Costa e Tatá Baiano para o time da Paraíba. Apesar da derrota, o Botafogo-PB, com 29 pontos em quarto lugar, está bem próximo de sua vaga. Ele estava invicto há cinco rodadas.

Na região metropolitana de Porto Alegre, o São José-RS venceu por 1 a 0 o Amazonas e subiu para a quinta posição, com 28 pontos. O time manauara segue em terceiro, mas acumulou a terceira rodada sem vitória.

No domingo, mais quatro jogos serão disputados, com destaque para o confronto direto na luta contra o rebaixamento entre Manaus e Floresta, na Arena da Amazônia.

CONFIRA OS JOGOS DA 18ª RODADA:

Sábado

Botafogo-PB 2 x 3 Confiança-SE

Brusque-SC 2 x 2 Náutico-PE

São José-RS 1 x 0 Amazonas-AM

Altos-PI 0 x 1 Operário-PR

Domingo

16h

CSA-AL x Remo-PA

Manaus-AM x Floresta-CE

19h





Paysandu-PA x Pouso Alegre-MG

Volta Redonda-RJ x Figueirense-SC

Segunda-feira

20h

São Bernardo-SP x Ypiranga-RS

