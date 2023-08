Brusque e Operário-PR antecipam vagas na segunda fase da Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2023 - 23:30 Compartilhe

Brusque-SC e Operário-PR são os dois primeiros classificados, de forma matemática, para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Os dois times abriram a 17.ª rodada, a penúltima, neste sábado e os catarinenses assumiram a liderança pelo número de vitórias: 9 a 8.

Para chegar à ponta, o Brusque passou fácil pelos Altos-PI por 3 a 0, atuando em casa. Éverton Alemão e Guilherme Queiróz (2) marcaram os gols. O Altos é penúltimo colocado, com 13 pontos, seriamente ameaçado de ser rebaixado.

O Operário perdeu a liderança porque sofreu o empate do Volta Redonda aos 51 minutos do segundo tempo, em jogo disputado no estádio Raulino de Oliveira. O empate por 1 a 1 manteve o time fluminense dentro do G-8 – zona de classificação – com 27 pontos, em quinto lugar. Vinícius Diniz marcou para o time paranaense, enquanto Samuel Granada empatou.

No estádio Primeiro de Maio, na região do ABC paulista, o São Bernardo, enfim, voltou a vencer ao fazer 2 a 1, de virada, em cima do Amazonas. O visitante saiu na frente com gol de Sassá, artilheiro da competição com 14 gols. Romisson empatou e João Carlos, de cabeça, aos 44 minutos do segundo tempo, deixou o time paulista na frente. O São Bernardo voltou ao G-8, com 25 pontos, em sétimo lugar, dois pontos a menos do que o Amazonas, com 29, em terceiro, e perto da vaga na outra fase.

Em casa, o Aparecidense venceu por 1 a 0 o Confiança, com gol de Raphael Luz, aos 51 minutos do segundo tempo. Com isso, mantém as suas chances de classificação. Agora o time goiano tem 21 pontos, em 12.º, contra 22 e 11.º do time sergipano.

A rodada vai ter cinco jogos domingo e mais um na segunda-feira. Depois dela vão faltar apenas duas rodadas para o término do turno que vai indicar os oito melhores para seguir brigando pelo acesso e pelo título. Os quatro piores serão rebaixados à Série D.

CONFIRA OS JOGOS DA 17.ª RODADA:

SÁBADO

São Bernardo-SP 2 x 1 Amazonas-AM

Aparecidense-GO 1 x 0 Confiança-SE

Volta Redonda-RJ 1 x 1 Operário-PR

Brusque-SC 3 x 0 Altos-PI

DOMINGO

16h

Paysandu-PA x Náutico-PE

CSA-AL x Botafogo-PB

Manaus-AM x Remo-PA





19h

São José-RS x Figueirense-SC

América-RN x Pouso Alegre-MG

SEGUNDA-FEIRA

Floresta-CE x Ypiranga-RS

