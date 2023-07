Brusque é o novo líder e Paysandu entra no G-8 da Série C do Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2023 - 22:25 Compartilhe

A Série C do Campeonato Brasileiro tem um novo líder, após os quatro jogos disputados neste domingo pela 14ª rodada. O Brusque venceu o Manaus por 2 a 0 e assumiu a ponta da tabela. Quem também fez bonito foi o Paysandu, que superou o CSA e entrou no G-8, zona de classificação para a segunda fase.

Atuando fora de casa, o Brusque venceu o Manaus, com os gols saindo na reta final do confronto. Olávio e Diego, que estavam inicialmente na reserva, balançaram as redes na Arena da Amazônia. O resultado deixou os catarinenses com 26 pontos, ultrapassando o Operário-PR, que perdeu por 1 a 0 no sábado, para o Confiança. Já o Manaus aparece em 15º, com 14 pontos, próximo da zona de rebaixamento.

O Paysandu vem tendo uma reação sob o comando do técnico Hélio dos Anjos. Foi a terceira vitória seguida dos paraenses, que entraram na zona de classificação para a segunda fase. Wellington Carvalho, de cabeça, foi quem marcou o gol no estádio Baenão, no confronto direto contra o CSA. O time paraense aparece em sétimo lugar, com 21 pontos, enquanto o CSA é o 18º, com 18.

O Botafogo-PB venceu o Altos-PI por 1 a 0, no Estádio Lindolfo Monteiro. Mariotto foi o artilheiro solitário. Os paraibanos ocupam a quarta posição, com 24 pontos. O Altos é o lanterna, com 12.

Único 0 a 0 do dia ficou por conta do jogo Náutico x Remo, nos Aflitos. Resultado manteve o time pernambucano no G-8, em quinto com 23 pontos, por sua vez, o Remo deixou a zona de rebaixamento, subindo para o 16º lugar, com 14 pontos e saldo de gols superior ao Floresta (-2 a -4).

A 14ª vai ser completada nesta segunda-feira, com dois jogos. Simultaneamente, às 20 horas, o São José-RS recebe o Volta Redonda, no Estádio Passos D’Areia, região metropolitana de Porto Alegre (RS). Enquanto no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), o Floresta-CE recebe o Figueirense.

CONFIRA OS JOGOS DA 14ª RODADA:

SÁBADO

Pouso Alegre-RS 0 x 1 Aparecidense-GO

Confiança-SE 1 x 0 Operário-PR

Amazonas-AM 0 x 0 Ypiranga-RS

São Bernardo-SP 0 x 0 América-RN

DOMINGO

Altos-PI 0 x 1 Botafogo-PB

Manaus-AM 0 x 2 Brusque-SC

Paysandu-PA 1 x 0 CSA-AL

Náutico-PE 0 x 0 Remo-PA





SEGUNDA-FEIRA

20h

São José-RS x Volta Redonda-RJ

Floresta-CE x Figueirense-SC

