Brusque e Mirassol fecham a primeira rodada da Série B do Brasileiro em Itajaí

Apenas uma partida encerra, nesta terça-feira, a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Recém promovido de volta à segunda divisão nacional, o Brusque recebe a partir das 21 horas o Mirassol, no estádio Hercílio Luz, em Itajaí, interior de Santa Catarina.

Mas a missão não será fácil. Afinal, apesar de estar fazendo apenas sua segunda participação na história da Série B, o Mirassol bateu na trave na temporada passada, ficando na sexta colocação com 63 pontos, e desta vez quer o acesso. No Paulistão, por sua vez, não foi bem e acabou eliminado de forma precoce, ainda na primeira fase.

O Brusque chega em uma situação diferente. Depois de ficar apenas um ano na Série C, onde foi vice-campeão na temporada passada, perdendo a final para o Amazonas-AM. No Campeonato Catarinense também foi bem e chegou até a grande decisão, perdendo o título para o Criciúma.

O técnico Luizinho Lopes deve manter a mesma base titular do Brusque, que vinha atuando no estadual, mesclando com os seis reforços que foram contratados nesta intertemporada. O mais experiente deles é o atacante Osman, ex-Ponte Preta e Chapecoense.

Do outro lado, o Mirassol aproveitou este período de transição para focar em treinos defensivos, setor que não foi bem durante o Paulistão. Além disso, contratou sete reforços: os laterais PH, Artur, Alex Silva e Lucas Ramon, o zagueiro João Victor, além dos atacantes Quirino e Vinícius Peixoto.

O modo de disputa da Série B não sofreu mudanças em relação aos últimos anos. Os 20 times jogam entre si em turno e returno, onde ao fim de 38 rodadas, os quatro primeiros colocados sobem para a Série A em 2025 e os últimos quatro são rebaixados para Série C.