Brusque e Manaus surpreendem e eliminam Sport e Coritiba na Copa do Brasil

Brusque e Manaus, respectivamente campeão e vice da última Série D do Campeonato Brasileiro, foram as surpresas nesta quarta-feira nos 13 jogos disputados pela primeira fase da Copa do Brasil. O time catarinense eliminou o Sport ao ganhar por 2 a 1, em Santa Catarina, enquanto o time amazonense eliminou o Coritiba ao fazer 1 a 0 na Arena da Amazônia. Agora já são 33 clubes classificados.

O Brusque teve o apoio maciço de sua torcida nesta noite, conseguiu seus gols e segurou a vitória no final, apesar da pressão dos pernambucanos, que voltaram à elite nacional ano passado. O Sport ainda marcou um gol nos acréscimos, mas anulado corretamente pela arbitragem. Na outra fase, o Brusque vai enfrentar o Remo que à tarde ganhou fora por 2 a 1 do Freipaulistano.

O Manaus também se deu bem ao eliminar o Coritiba ao ganhar por 1 a 0 dentro da Arena da Amazônia. O gol da vitória foi marcado por Rossini, ainda no primeiro tempo. O Coritiba perdeu um pênalti no segundo tempo.O seu adversário na segunda fase vai ser o Brasil-RS que eliminou o Gama-DF ao empatar por 3 a 3 no Distrito Federal.

O Náutico garantiu a vaga ao ganhar fora do Toledo, por 2 a 0, e na outra fase pega o Botafogo-RJ que eliminou o Caxias. O Vila Nova-GO foi até o Acre e fez 1 a 0 no Galvez. Aguardará o vencedor do confronto entre Nova Hamburgo e Ponte Preta que vão se enfrentar nesta quinta-feira no Sul.

O Águia Negra-MS venceu em casa o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, e agora vai enfrentar o ganhador do duelo entre Ferroviária-SP e Avaí que vão jogar nesta quinta-feira, em Araraquara, no interior de São Paulo.

O Botafogo-PB foi esteve no interior da Bahia e segurou o empate sem gols com o Atlético de Alagoinhas garantindo o confronto com o vencedor de Moto Club-MA e Fluminense-RJ que só vão jogar no dia 26 de fevereiro.

Agora já são 33 clubes classificados à 2.ª fase: ABC-RN, América-MG, América-RN, Atlético-GO, Bahia de Feira-BA, Boa Esporte-MG, Botafogo-RJ, CRB-AL, Figueirense-SC, Goiás-GO, Juventude-RS, Operário-PR, Paraná-PR, Paysandu-PA, River-PI, Santa Cruz-PE, Santo André-SP, Vitória-ES, XV de Piracicaba-SP, Vitória-BA, Ceará, Remo, São José-RS, Oeste, Brusque-SC, Botafogo-PB, Brasil-RS, Vasco, Águia Negra-MS, Atlético-MG, Náutico, Vila Nova-GO e Manaus-AM.

Confira os jogos desta quarta-feira, pela 1ª fase:

Bragantino-PA 1 x 2 Ceará*

Bangu-RJ 1 x 1 Oeste*

Freipaulistano-SE 1 x 2 Remo-PA*

Caucaia-CE 1 x 1 São José-RS*

*Brusque-SC 2 x 1 Sport

Atlético Alagoinhas-BA 0 x 0 Botafogo-PB*

Gama-DF 3 x 3 Brasil-RS*

Altos-PI 1 x 1 Vasco*

*Águia Negra-MS 2 x 1 Sampaio Corrêa-MA

Campinense-PB 0 x 0 Atlético-MG*

Toledo-PR 0 x 2 Náutico*

Galvez-AC 0 x 1 Vila Nova-GO*

*Manaus 1 x 0 Coritiba

* classificados para a 2ª fase