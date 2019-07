Brusque e Jacuipense vão às semifinais da Série D e garantem acesso à 3ª divisão

Brusque, de Santa Catarina, e Jucuipense, da Bahia, confirmaram as duas últimas vagas nas semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro, neste domingo, quando venceram em casa. Eles se juntam a Ituano, de São Paulo, e Manaus, do Amazonas, e todos já garantiram o acesso para a Série C em 2020. As semifinais também estão definidas.

Ao término das quartas de final, três clubes ficaram com 26 pontos: Brusque, Manaus e Jucuipense, mas o Brusque levou vantagem no saldo de gols em cima do Manaus (17 a 15), terminando em primeiro lugar. O time baiano tem saldo de 11 gols e fica em terceiro lugar, seguido pelo Ituano, em quarto, com 24 pontos somados em todas as fases.

Como o regulamento prevê, os confrontos das semifinais são os seguintes: Brusque (1.º) x Ituano (4.º) e Manaus (2.º) x Jucuipense (3.º). Nesta fase também ocorrerão jogos de ida e volta, com os times de melhor campanha (Brusque e Manaus) tendo a vantagem de decidir em casa no segundo confronto. As datas e locais dos jogos devem ser definidos pela CBF na segunda-feira.

AS VITÓRIAS – Em Riachão do Jacuípe, o time da casa fez 1 a 0 sobre o Floresta-CE, com gol de Eudair aos 27 minutos do segundo tempo. Na ida, em Fortaleza, houve o empate por 2 a 2. Quem vencesse ficaria com a vaga.

Bem mais tranquila foi a classificação do Brusque, no estádio Augusto Bauer. O time catarinense goleou o Juazeirense por 4 a 0, com Junior Pirambu balançando as redes, de pênalti e de cabeça, no primeiro tempo, e completado na etapa final por Fio e Thiago Alagoano. No jogo de ida, o Brusque tinha perdido por 1 a 0.

No sábado, o Manaus eliminou o Caxias ao vencer por 3 a 0 na Arena da Amazônia, com apoio de mais de 44 mil torcedores, recorde na competição. Na ida, o Manaus tinha perdido por 1 a 0, ficando com dois gols no placar agregado. O Ituano eliminou o Itabaiana, mesmo perdendo por 1 a 0, em Sergipe, porque tinha vencido em casa por 3 a 1.

Confira os jogos de volta das quartas de final da Série D:

Sábado

Itabaiana-SE 1 x 0 Ituano (ida 1 x 3)

Manaus-AM 3 x 0 Caxias-RS (ida 0 x 1)

Domingo

Jacuipense-BA 1 x 0 Floresta-CE (ida 2 x 2)

Brusque-SC 4 x 0 Juazeirense-BA (ida 0 x 1)