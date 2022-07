Brusque e Grêmio ficam no empate na Série B Gols foram marcados na segunda etapa

Nesta terça-feira (19), Grêmio e Brusque se enfrentaram em Santa Catarina, pela 19ª rodada da Série B e ficaram no empate com gols marcados no início do segundo tempo. Bitello abriu a contagem aos três minutos e Wallace Reis deixou tudo igual.

Com o resultado, o Imortal continua no G4, com 33 pontos conquistados. Por outro lado, O Quadricolor estaciona na 12ª colocação, com 22 tentos.

No próximo sábado (23), o time comandado por Roger Machado recebe a Ponte Preta, em sua Arena, às 16h30 (de Brasília). Um dia depois, o Brusque viaja para Campinas e enfrenta o Guarani, às 11h.

SEM GOLS!

A primeira boa oportunidade surgiu dos visitantes. O volante Bitello foi levando a marcação, arriscou de longe e obrigou o goleiro a espalmar para escanteio. Logo depois, o Brusque respondeu com Rodolfo Potiguar em cobrança de falta, que foi por cima.

Aos 13 minutos, após cruzamento na área, o atacante Fernandinho tentou um voleio, mas mandou para fora. Logo depois, o confronto ficou sem grandes oportunidades, com ambos povoando o meio-campo, mas com dificuldades na criação de jogadas.

Na reta final, após boa trama, Balotelli recebeu na direita, mandou para o gol e Grando espalmou para escanteio. Por fim, Campaz cobrou falta direto, para fora.

BOLAS NA REDE!

Na volta do intervalo, logo aos três minutos, Bitello fez boa jogada, tabelou com Biel, recebeu livre e chutou entre as pernas do goleiro para balançar as redes. Aos 8′, após escanteio cobrado, Wallace subiu bem e empatou o confronto.

O duelo ficou bem aberto, com ambos tendo boas chances. Zé Mateus recebeu com espaço e arriscou de fora. Logo depois, em lance bem semelhante, Campaz mandou por cima. Sem maiores oportunidades, o confronto se encerrou.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Brusque x Grêmio

Local: Estádio Augusto Bauer, Brusque-SC

Data/horário: 19/07/2022 – 19h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistente 1: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Assistente 2: Daniel Luis Marques (SP)

Quarto árbitro: Celio Amorim (SC)

Analista de campo: Cantucho João Setúbal (SC)

Árbitro de Vídeo (VAR): Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Álvaro, Fernandinho (Brusque)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Bitello (3’/2T) (0-1), Wallace Reis (8’/2T) (1-1)

Brusque – técnico: Luan Carlos

Jordan; Pará (Edílson 33’/2T), Éverton Alemão, Wallace e Airton; Rodolfo Potiguar, Balotelli, Zé Mateus e Álvaro (Gabriel Taliari 33’/2T); Fernandinho e Crislan (Júnior Todinho 17’/2T).

Grêmio – técnico: Roger Machado

​Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti (Thiago Santos 35’/2T) e Bitello (Matheus Sarará 42’/2T); Biel (Pedro Lucas 35’/2T), Campaz (Janderson 21’/2T) e Ferreira (Elias 42’/2T); Diego Souza.