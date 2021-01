Brusque desencanta, vence o Vila Nova e assume a liderança de grupo da Série C

O Brusque desencantou na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Neste sábado, na abertura da quarta rodada, surpreendeu o Vila Nova ao derrotá-lo por 3 a 0, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia.

Além de quebrar um jejum de dez jogos sem vitória, o time catarinense assumiu a liderança do equilibrado Grupo C, passando a somar seis pontos. O Vila Nova é o lanterna com quatro.

Em crise desde a fase anterior, quando sofreu vários problemas internos, o Brusque não ganhava desde a 11.ª rodada, quando fez 1 a 0 sobre o São Bento, em 18 de outubro.

Mas neste sábado mudou a história, vencendo com dois gols do atacante Thiago Alagoano, um em cada tempo. O outro saiu em falta cobrada por Marco Antônio nos acréscimos e que contou com falha do goleiro Fabrício.

A rodada terá dois jogos no domingo. Às 18h, Santa Cruz e Ituano se enfrentam no Arruda. Ambos têm quatro pontos. Quem vencer, portanto, vai assumir a liderança.

Um pouco depois, às 20h, Ypiranga-RS e Remo duelam no Colosso da Lagoa, em Erechim, abrindo a rodada do Grupo D. O encerramento será às 20h de segunda-feira, no Estádio do Café, com Londrina x Paysandu.

Veja também