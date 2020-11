Brusque busca empate no fim, segue líder e mantém Boa na lanterna da Série C

Uma partida fechou a 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta segunda-feira. Jogando fora de casa, o Boa ficou na frente do placar na maior parte do duelo, mas acabou sendo penalizado com um empate no fim do Brusque. Com isso, o jogo disputado no estádio Augusto Bauer e válido pelo Grupo B da competição nacional terminou com a igualdade em 2 a 2.

Com o resultado, o Brusque segue na liderança do Grupo B, agora com 28 pontos, mas chega a três jogos sem vitória. De qualquer forma, a distância para o segundo colocado Ypiranga-RS é de quatro pontos. Do outro lado da tabela, o Boa perdeu a chance de sair da lanterna. Com apenas 11 pontos somados em 14 jogos, o time mineiro é o último colocado, precisando de uma reação imediata para não ser rebaixado.

Atuando como visitante, o Boa recebeu um presente logo aos 16 minutos para abrir o placar. O goleiro Zé Carlos foi cobrar uma falta defensiva, mas acabou mandando nos pés de Pedro Acorsi, que disparou de longe e marcou seu gol praticamente do meio-campo. Já o segundo saiu aos 24 do segundo tempo com Marlyson, de cabeça. Mas, minutos depois, o Brusque diminuiu, também de cabeça, com Thiago Alagoano. E, no fim, chegou ao empate com Garcez, aproveitando um rebote dado pelo goleiro Renan Rocha após dois milagres.

Os times agora se concentram no seus compromissos pela 15.ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Brusque visita o Londrina, no Estádio do Café, às 19h. Já o Boa recebe o São José-RS, na segunda-feira, às 16h, no Estádio Municipal de Varginha.

