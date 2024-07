Brusque arranca empate com CRB e deixa ambos na zona de rebaixamento da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2024 - 23:22 Para compartilhar:

Em uma final emocionante, com pênalti defendido por Matheus Albino e gol de Ianson aos 56 minutos do segundo tempo, CRB e Brusque ficaram no empate por 1 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A igualdade deixa ambos na zona de rebaixamento.

O CRB, que viu a vitória escapar entre os dedos, ficou no 17º lugar, com 13 pontos, um a mais do que o Brusque, 18º. O Ituano é o penúltimo colocado, com oito, à frente do Guarani, com seis. A Chapecoense é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 14.

O Brusque foi melhor do que o CRB no primeiro tempo. Sob a direção de Paulinho Moccelin, criou quatro chances na primeira etapa, mas desperdiçou todas. Em casa, o CRB tentou estocadas com Léo Pereira, mas não foi incisivo. O Brusque, no entanto, criou uma grande oportunidade aos 22 minutos. Keké recebeu na cara do gol de Paulinho Moccelin e parou numa defesa espetacular de Matheus Albino, à queima-roupa.

O jogo continuou muito disputado, com chances de ambos os lados. O Brusque por muito pouco não abriu o placar aos 37, quando Paulinho Moccelin rolou para Serrato, que acionou Keké dentro da área. O atacante chutou torto. Já o CRB ficou na trave. Aos 40, após cobrança de falta de Gegê, a bola atravessou a área e chegou em Fábio Alemão. O zagueiro cabeceou meio de improviso e jogou caprichosamente no poste.

O CRB voltou para o segundo tempo pressionando o Brusque e criou uma boa oportunidade aos sete. Léo Pereira cruzou para João Neto, que desviou de coxa. A bola passou rente à trave. João Pedro e Hereda também tentaram, mas a bola continuou insistindo em não entrar.

A partida caiu de produção, mas ganhou emoção no fim. Aos 33, João Pedro cruzou, Caio César escorou de cabeça e viu a bola ficar com Anselmo Ramon. O artilheiro girou o corpo e chutou cruzado para fazer 1 a 0.

Atrás do placar, o Brusque precisou sair para o ataque e chegou a marcar com Olávio. O árbitro, no entanto, marcou impedimento e anulou o lance. Mas o time catarinense não desistiu. Logo após Matheus Nogueira fazer uma grande defesa em chute de João Neto, o árbitro marcou um pênalti a seu favor.

Aos 52, Serrato foi para a cobrança, mas parou na defesa do goleiro Matheus Albino. Mas nem isso impediu a reação do Brusque. Aos 56, o goleiro do CRB fez mais um milagre, viu a bola bater no travessão e continuar viva dentro da área. No abafa, Ianson marcou e decretou a igualdade.

Na próxima rodada, o Brusque enfrenta a Ponte Preta na sexta-feira, às 21h, no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC). Na terça-feira, dia 9, o CRB visita o Mirassol, às 21h, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 1 BRUSQUE

CRB – Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique (Caio César), Fábio Alemão e Matheus Ribeiro (Jorge); Falcão (Rômulo), João Pedro e Gegê; Mike (João Neto), Anselmo Ramon (Heron) e Léo Pereira. Técnico: Daniel Paulista.

BRUSQUE – Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Ronei), Ianson, Wallace e Marcelo; Rodolfo Potiguar (Diego Tavares), Marcos Serrato e Dionísio (Diego Mathias); Keké (Madison) e Paulinho Moccelin (Olávio). Técnico: Luizinho Vieira.

GOLS – Anselmo Ramon, aos 33, e Ianson, aos 56 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Dionísio (Brusque).

ÁRBITRO – Fabiano Monteiro dos Santos (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).