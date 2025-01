Brunson tem atuação inspirada e comanda New York Knicks em vitória sobre Milwaukee Bucks na NBA

Contando com uma atuação inspirada de Jalen Brunson, o New York Knicks arrasou o Milwaukee Bucks na noite deste domingo, pela temporada regular da NBA, ao vencer o rival por 140 a 106 empolgando a torcida que lotou o Madison Square Garden. Com 44 pontos, o armador desarticulou o esquema de marcação do rival. Com o resultado, a equipe se recuperou da derrota da última sexta-feira para o Oklahoma City Thunder.

Ele, porém, não foi o único destaque do duelo. Karl-Anthony Towns também fez a diferença ao emplacar um “double-double” no duelo com 30 pontos assinalados e ainda 18 rebotes conquistados.

Além de mostrar aos torcedores que o time se reabilitou do último revés, o triunfo também foi importante em termos de classificação. Com 26 vitórias em 40 compromissos, a franquia de Nova Iorque ocupa o terceiro lugar na Conferência Leste, atrás somente do líder Cleveland Cavaliers e do segundo colocado Boston Celtics.

Pelo lado do Milwaukee Bucks, o revés encerrou uma sequência de três triunfos na competição. Na tabela, a equipe se mantém na zona de classificação, mas ocupa a sexta posição do lado Leste.

O duelo mostrou uma incrível precisão de Brunson nos arremessos: o armador anotou 23 pontos somente no primeiro quarto, quando a partida ainda se mostrava equilibrada graças ao desempenho de Giannis Antetokounmpo pelo time rival. Ele foi o maior pontuador de sua equipe no compromisso com 24 pontos e ainda pegou 13 rebotes.

O seu esforço, porém, não foi suficiente para conter o ímpeto dos mandantes. Carente de mais opções, os Bucks viram o New York Knicks deslanchar. A diferença chegou a bater na casa dos 25 pontos (92 a 65) entre o segundo e terceiro quarto.

Com tranquilidade, os donos da casa apenas administraram a boa margem no marcador e asseguraram um importante triunfo nesta rodada da NBA para sair de quadra festejando a vitória.

Em uma rodada que contou com mais oito jogos, o Utah Jazz precisou da prorrogação para garantir a vitória sobre o Brooklyn Nets. Com uma cesta de Isaiah Collier a dois segundos do fim, o time do técnico Will Hardy bateu o rival por 112 a 111 em uma partida dramática em Salt Lake City.

O confronto foi importante para Collier não só por ele ter sido decisivo no fim, mas também pelos seus números na partida. O jogador terminou o duelo com 23 pontos, sete rebotes e sete assistências, o recorde de sua carreira.

Os atletas tentam agora fazer com que o triunfo seja um divisor de águas da equipe no torneio. Com uma campanha bem irregular, a vitória encerrou uma sequência de três derrotas da franquia de Utah. Na classificação a equipe aparece em penúltimo lugar na Conferência Oeste.

Já os Nets continuam em declínio na competição. Este foi o quinto revés consecutivo da equipe, que aparece na 12ª colocação na Conferência Leste.

Destaque também para o Phoenix Suns na rodada, que venceu o Charlotte Hornets por 120 a 113 em jogo realizado no Footprint Center. A equipe, que venceu quatro de seus últimos cinco compromissos, vem buscando a recuperação na classificação.

Com o triunfo, o time aparece em décimo lugar na Conferência Oeste. Devin Booker, com 30 pontos, foi destaque do conjunto. Ele teve a companhia de Kevin Durant, que assinalou 27 e ajudou a construir o resultado positivo no fim do confronto.

Já o rival não tem muito o que comemorar e tenta recuperar o ânimo em meio à disputa do torneio. Nos últimos 11 compromissos, os Hornets acumularam dez resultados negativos. Na classificação, a franquia é a 13ª colocada no lado Leste.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Dallas Mavericks 101 x 112 Denver Nuggets

New York Knicks 140 x 106 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 119 x 124 Sacramento Kings

Boston Celtics 120 x 119 New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers 93 x 108 Indiana Pacers

Orlando Magic 104 x 99 Philadelphia 76ers

Washington Wizard 95 x 136 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 112 x 111 Brooklyn Nets

Phoenix Suns 120 x 113 Charlotte Hornets

Acompanhe os jogos desta segunda:

Washington Wizards x Minnesota Timberwolves

New York Knicks x Detroit Pistons

Toronto Raptors x Golden State Warriors

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers x Miami Heat