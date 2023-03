Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 19/03/2023 - 5:00 Compartilhe







O Palmeiras encerrou a preparação para a semifinal do Campeonato Paulista com um dúvida no setor ofensivo: Bruno Tabata e Endrick disputam a última vaga no ataque titular. Porém, o primeiro é favorito para sair jogando contra o Ituano, na tarde deste domingo (19), no Allianz Parque.

Ainda que Endrick tenha sido o centroavante palmeirense durante praticamente toda a campanha da primeira fase na competição estadual, ele vem de um momento de grande pressão, principalmente por não ter marcado gols ainda neste ano e a tendência é que seja preservado em um duelo de grande responsabilidade como o deste fim de semana.

Já Tabata, mesmo sendo muito questionado pela torcida, foi um dos destaques do Verdão no triunfo sobre o São Bernardo, na última semana, que deu a classificação à semifinal ao Palestra.

No duelo contra o Bernô, a entrada de Bruno fez parte da estratégia palmeirense para desmontar o esquema do adversário, que atuou com linha de cinco jogadores na defesa. Na ocasião, a escalação do meia-atacante foi uma surpresa, diferentemente do que seria se ela se repetisse neste fim de semana.

Agora o oponente é o Ituano, que possui uma formatação diferente, mas próxima do que o próprio Palmeiras costuma jogar, com uma linha de quatro atletas na defesa, três jogadores de meio-campo, dois extremos abertos e um atacante pelo centro.





Bruno Tabata foi um dos destaques palmeirenses contra o Bernô (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Ainda sim, uma formação com Tabata pela direita pode ser positiva para o Verdão, pois dá sequência para uma trama que deu certo contra o São Bernardo, que é entre Bruno e Gabriel Menino, sustenta o meio-campo com Raphael Veiga e deixa Rony, que está em boa fase e com ótimo aproveitamento em gols, mais próximo da área. Em tempo que preserva Endrick de um jogo importante





Outro garoto, Giovani, também é opção para o setor ofensivo, mas corre por fora. Ele já tem um gol nesta temporada e foi titular no empate sem gols do Palmeiras com o Guarani, em Campinas, pela última rodada da primeira fase do Paulistão. De toda forma, a possibilidade dele ser titular contra o Ituano é vista como remota. Por outro lado, ele tem boas chances de entrar no decorrer do jogo, principalmente caso seja necessária uma opção de velocidade pelos lados.

O Verdão não divulga a lista de relacionados antes dos jogos e revela a escalação inicial somente uma hora antes da bola rolar.

A provável escalação palmeirense para o duelo contra o Galo de Itu tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Bruno Tabata, Rony e Dudu.

