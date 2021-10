Bruno Soares inicia série de torneios na Europa mirando o ATP Finals

O tenista brasileiro Bruno Soares está se preparando para a última série de torneios da temporada. Depois de fazer os ajustes finais em Belo Horizonte, ele viajou nesta quinta-feira para a Rússia, onde dará o seu pontapé na parte final de 2021, esperando conseguir resultados que garantam a classificação para o ATP Finals, que será em Turim, na Itália.

“Começo a minha viagem. O calendário será o ATP 250 de São Petersburgo (Rússia), o Masters 1000 de Paris (França) e o ATP 250 de Estocolmo (Suécia), se for necessário. Eu e o Jamie (Murray) estamos focados na classificação para o ATP Finals e esse vai ser o nosso tiro final para estar lá. Estou muito motivado, ainda mais que essa parte final da temporada é de torneios indoor, que nós gostamos muito de jogar”, disse o atual número 14 do mundo.

Finalistas do US Open no último mês, Bruno Soares e o escocês Jamie Murray somaram pontos importantes e estão na oitava posição da corrida para o ATP Finals, entrando na briga pela quarta participação da dupla no torneio.

Ao todo, Bruno Soares já disputou a competição que reúne as oito melhores duplas da temporada em seis oportunidades: 2013, 2014, 2016, 2017, 2019 e 2020.

Na carreira, sempre em duplas, o brasileiro tem 34 títulos no circuito profissional, 33 vice-campeonatos e chegou ao segundo posto no ranking mundial individual de duplas da ATP em 2016. Encerrou as temporadas 2016 e 2020 como a dupla número 1 do mundo.

