Bruno Soares abre temporada 2019 com derrota no Torneio de Doha

O tenista brasileiro Bruno Soares abriu a temporada 2019 com derrota no Torneio de Doha, no Catar, nesta segunda-feira. Ele e o escocês Jamie Murray foram superados logo na primeira rodada da competição de nível ATP 250. A dupla foi batida pelo húngaro Marton Fucsovics e pelo argentino Guido Pella pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em apenas 1 hora de partida.

Dupla cabeça de chave número dois do torneio, Soares e Murray desperdiçaram seis chances de quebra de saque no primeiro set e sofreram duas quebras, justamente nas duas únicas oportunidades cedidas aos rivais. No segundo set, cada parceria teve apenas uma chance e, novamente, Fucsovics e Pella converteram sua oportunidade, enquanto o brasileiro e o escocês não tiveram sucesso.

Com a derrota, os atuais vice-campeões de Doha vão para Sydney, onde vão disputar o último torneio preparatório para o Aberto da Austrália, que terá início no dia 14, em Melbourne. Soares era o único representante do Brasil na competição do Catar.

Após vencerem Soares e Murray, Fucsovics e Pella vão duelar na sequência com os vitoriosos do confronto entre Marco Cecchinato/Andreas Seppi e Santiago Gonzalez/Aisam-Ul-Haq Qureshi.

Em outro jogo de duplas, o sérvio Novak Djokovic fez incomum participação na chave ao estrear oficialmente na temporada 2019. Jogando ao lado do irmão Marko Djokovic, como dupla convidada, eles venceram o tunisiano Cem Ilkel e o catariano Mubarak Shannan Zayid pelo placar de 6/3, 3/6 e 10/6.

Na segunda rodada, que já equivale às quartas de final, os irmãos Djokovic vão enfrentar o bósnio Damir Dzumhur e o sérvio Dusan Lajovic, que eliminaram os principais favoritos ao título: o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, cabeças de chave número 1 da competição.

Em outra partida inesperada na chave de duplas, o belga David Goffin e o francês Pierre-Hugues Herbert bateram o russo Karen Khachanov e o suíço Stan Wawrinka por 7/5 e 6/3.

CHAVE DE SIMPLES – Ex-integrantes do Top 10 do ranking, o espanhol Fernando Verdasco e o checo Tomas Berdych venceram em suas estreias em Doha. Verdasco bateu o italiano Paolo Lorenzi por 6/3 e 6/4, enquanto Berdych superou o alemão Philipp Kohlschreiber por 6/4 e 7/6 (7/5). Os dois vencedores vão se enfrentar nas oitavas de final.

Também venceram nesta segunda o russo Andrey Rublev, o espanhol Roberto Bautista Agut, o georgiano Nikoloz Basilashvili, o chileno Nicolas Jarry e o alemão Maximilian Marterer.