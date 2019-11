Bruno Senna se diz ansioso para dirigir McLaren de Ayrton: ‘Queria acelerar mais’

O piloto Bruno Senna contou nesta quinta-feira que está ansioso para guiar neste domingo em Interlagos o carro que foi do seu tio Ayrton Senna. A McLaren Honda MP4/4, modelo usado na temporada do título de 1988, irá à pista para fazer algumas voltas de exibição antes do GP do Brasil de Fórmula 1 e a espera pela ocasião faz o sobrinho do tricampeão mundial imaginar como será a sensação de voltar no tempo.

Será a primeira que a lendária McLaren vermelha e branca vai andar em Interlagos. Na temporada de 1988, o GP do Brasil era disputado em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A exibição integra um evento com apoio da patrocinadora da prova, a Heineken, para marcar os 25 anos da morte de Senna. “Apesar de ser só para apresentar o carro e fazer uma homenagem, bem que eu queria até acelerar mais”, brincou Bruno em entrevista ao Estado.

A McLaren de 1988 pertence atualmente a um colecionador inglês e veio ao Brasil especialmente para a exibição. Nesta quinta-feira pela manhã mecânicos fizeram alguns ajustes e ligaram o carro. Bruno presenciou o trabalho junto com o ex-piloto inglês Martin Brundle, rival de Senna na década de 1980 na Fórmula 3 e atualmente comentarista de canais de televisão.

Segundo Bruno, ao se sentar no cockpit de um carro usado há 31 anos será necessário tomar alguns cuidados. “É um modelo bem mais analógico do que o atual. O cambio é na mão, tem embreagem, não tem volante assistido. É tudo mais direto com o piloto. O motor é bem imprevisível. É uma grande diferença pilotar esse carro em comparação aos mais modernos”, explicou.

O sobrinho do tricampeão já teve a oportunidade pilotar três McLarens do tio, assim como em 2004, no GP do Brasil, conduziu uma das Lotus antigas para umas voltas em Interlagos. “Muita gente verá o carro pela primeira vez. Será uma emoção intensa porque mesmo de dentro do carro dá para sentir a energia do pessoal. É incrível fazer um tributo como esse”, afirmou.