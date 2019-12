Bruno Pacheco é anunciado e se torna 5º reforço do Ceará para 2020

O Ceará tem novo reforço para a temporada 2020. Horas depois de fechar a contratação do volante Charles, que estava no Sport, o clube cearense anunciou nesta terça-feira a chegada do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, um dos destaques a Chapecoense na última edição do Campeonato Brasileiro.

Bruno Pacheco deixa a Chapecoense após 102 jogos disputados. E embora não tenha revelado os detalhes financeiros da transação, o Ceará explicou ter adquirido 40% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo, tendo firmado um contrato válido até o final de 2021 com o jogador.

No anúncio da contratação de Bruno Pacheco, o Ceará destacou que o lateral deu cinco assistências na última edição do Brasileirão, além de ter acertado 47 cruzamentos. Ele também sofreu 64 faltas, deu 79 desarmes e somou 124 rebatidas.

Antes da Chapecoense, Bruno Pacheco, de 28 anos, acumulou passagens por Ferroviária, Inter de Limeira, São Bento, Ipatinga, Vitória da Conquista, Guarani, Bragantino e Atlético Goianiense.

A chegada de Bruno Pacheco ao novo clube está agendada para 6 de janeiro, quando o elenco do Ceará iniciará a preparação para as competições de 2020 no CT de Porangabuçu.

Antes de Bruno Pacheco, o Ceará já havia fechado as contratações do zagueiro Tiago Pagnussat, do lateral-direito Eduardo, do volante Charles e do atacante Rodrigão para a temporada 2020, quando continuará sendo dirigido pelo técnico Argel Fucks.