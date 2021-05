Bruno Méndez brinca com Jô após assistência pelo Corinthians: ‘Falei que faria duas’ Dupla participou do segundo gol corintiano na goleada por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), na última quarta-feira (26)

Responsável pela assistência para o segundo gol do Corinthians na goleada por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), na última quarta-feira (26), pela última rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, o uruguaio Bruno Méndez brincou com o atacante Jô, autor do tento, aproveitando um chute de primeira, após um cruzamento pela direita do defensor.

Segundo Bruno, que é zagueiro de origem, mas atuou improvisado como lateral, ele havia prometido ao companheiro duas assistências na partida.

– Não sou lateral, mas sei fazer essa posição. Falei com o Jô que faria duas assistências e a segunda não me foi famoso – disse Méndez à Corinthians TV.

Atualmente, o Timão não possui um lateral-direito reserva para Fagner, dono da posição. Desde a saída de Michel Macedo, emprestado ao Juventude no último dia 22 de abril, e, portanto, Bruno Méndez e João Victor também tem sido utilizados na função.

Contra o River Plate (PAR), a opção do técnico interino Fernando Lázaro foi de atuar com Bruno pela lateral e João na zaga, pela direita, mas a ordem também pode ser mudada, caso haja necessidade.

