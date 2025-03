Bruno Mazzeo relembra 13 anos de morte do pai, Chico Anysio: ‘Saudade sem fim’

O ator Bruno Mazzeo, 47 anos, usou as redes sociais, na manhã deste domingo, 23, para homenagear o pai, Chico Anysio, e lembrar os 13 anos de sua morte. Em seu perfil no Instagram, o ator e roteirista compartilhou uma foto de quando ainda era criança ao lado do humorista como um de seus vários personagens.

“Hoje 13 anos dessa saudade sem fim”, escreveu ele na legenda da publicação no Feed.

Considerado um mestre do humor brasileiro, Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho faleceu em 23 de março de 2012, vítima de falência múltipla dos órgãos após diagnóstico de infecção pulmonar.

Chico Anysio foi casado seis vezes e deixou oito filhos: Lug de Paula, Nizo Neto, Rico Rondelli, Cícero Chaves, Bruno Mazzeo, Rodrigo, Vitória e André Lucas.

Além de Bruno Mazzeo, Lug de Paula e Nizo Neto, que representaram, respectivamente, Seu Boneco e Seu Ptolomeu da Escolinha do Professor Raimundo, seguiram carreira artística.