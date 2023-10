Bruno Mazzeo não renova contrato de exclusividade e deixa Globo após 38 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2023 - 17:06 Compartilhe

O ator e comediante Bruno Mazzeo, 46 anos, filho do Chico Anysio, não vai mais integrar o quadro de humoristas da TV Globo. O contrato de exclusividade, que foi encerrado no dia 30 de setembro, não foi renovado e Mazzeo deixa a emissora após 38 anos de casa.

O anúncio foi feito pelo próprio Mazzeo, em publicação no seu Feed do Instagram.

“Não sei dizer quando, exatamente, entrei na Globo. Porque a verdade é que nasci dentro dela. Pois agora é hora de partir pra novos desafios! Já já trago (boas) novidades do front”, escreveu ele na legenda da publicação que mostra uma foto do ator ainda criança, na janela de um veículo com a logomarca da emissora.

Agora, o ator passa a integrar o time de artistas que assina por obra certa, o que permite aos profissionais disponibilidade para assinar com outras plataformas de streaming, como Netflix, Prime Video e HBO Max.

Na última segunda-feira, 2, a atriz Flávia Alessandra, 49 anos, também anunciou que não terá renovado o seu contrato fixo com a Globo.

Na Globo, onde trabalhava desde 1985, o filho de Chico Anysio trabalhou como ator e como roteirista.

Ultimamente, ele dava vida ao personagem icônico, inicialmente interpretado por seu pai, na releitura de ‘A Escolinha do Professor Raimundo’.

