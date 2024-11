Bruno Mars recebe ‘CPF brasileiro’ após série de shows no País

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2024 - 16:19 Para compartilhar:

Encerrando sua temporada de shows no Brasil com sucesso, Bruno Mars ganhou um CPF do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A homenagem, que foi compartilhada nas redes sociais do órgão, aconteceu nesta terça-feira, 5, e marcou a última apresentação do cantor no País.

O artista levou os fãs à loucura ao perguntar em português: “Cadê meu CPF?”, durante o show em Curitiba. E para a felicidade do cantor, o Ministério atendeu ao seu pedido emitindo uma identidade fictícia gigante para ele sob o nome “Bruninho Márcio”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (@gestaogovbr)

Junto ao seu irmão, Eric Hernandez, que também recebeu o documento ‘falso’, os dois levaram as réplicas gigantes do CPF para a última performance da turnê em solo brasileiro, que ocorreu em Belo Horizonte, na noite desta terça-feira, 5.

Durante sua passagem pelo País, o cantor demostrou grande apreço pela cultura brasileira. Ele frequentou bares, atendeu a pedidos de fotos dos fãs e até foi assistir ao clássico do futebol Flamengo x Fluminense no estádio do Maracanã.