Bruno Mars no Brasil: produtora anuncia novas datas dos shows e inclui mais uma cidade

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/05/2024 - 13:30 Para compartilhar:

A Live Nation anunciou na tarde desta sexta-feira, 17, que Bruno Mars está confirmado no Brasil em novas datas e em mais um estádio. Ao total, o cantor irá se apresentar 14 vezes, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

Algumas datas já estão com os ingressos esgotados e shows extras também foram anunciados.

Mais detalhes da nova passagem do artista pelo território brasileiro ainda não foram divulgadas – e eleições para prefeitos e vereadores também acontecem no período que ele estará aqui, com o 1º turno das eleições, no dia 6 de outubro e um possível 2º turno em 27 de outubro.

+ Eduardo Paes diz que não autorizará shows de Bruno Mars no Rio; entenda

Veja as datas atualizadas abaixo: