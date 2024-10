Bruno Mars encerra passagem em São Paulo com cantada para fãs: ‘Tô facinho’

Sofia Magalhãesi Sofia Magalhães - https://istoe.com.br/author/sofia/ 14/10/2024 - 12:18 Para compartilhar:

Com uma série de seis shows no estádio Morumbi’s, “Brunhinho”, apelido carinhoso dado ao cantor Bruno Mars pelos fãs brasileiros, encerrou a sua passagem por São Paulo (SP) no domingo, 13, marcando o final da primeira parte da turnê do cantor pelo Brasil, que já promete deixar saudades.

Mais abrasileirado do que nunca, Bruno Mars se arriscou e conversou com o público em português em diversos momentos do show, chegando a inclusive dizer palavras como”tô facinho”, “gostosa” e “gatinha” para encantar os fãs, ou, as fãs. Vale lembrar que o artista está solteiro após terminar o relacionamento de mais de 13 anos com a modelo Jessica Caban.

Com um show de pouco mais de duas horas, Bruninho trouxe hits antigos como “Treasure” e “Thats What I Like”, além de um medley solo com baladas românticas tocadas pelo cantor no piano acompanhado da plateia de mais 60 mil pessoas.

Para Victória, que esteve na pista no show do domingo, a apresentação do cantor parecia um musical: “Por conta das danças elaboradas, dos instrumentais, dos jogos de luzes”. Durante esse mesmo jogo de luzes, o cantor levou o público à loucura ao cantar em português, um refrão do “seu” funk que tem viralizado nas redes sociais: “Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão”.

O “musical” de domingo contou com a participação surpresa da dupla Chitãozinho e Xororó, que tocou “Evidências” acompanhados dos brasileiros extasiados. Essa surpresa tem um toque ainda mais especial quando lembramos que na última passagem do cantor por aqui, no festival “The Town”, em 2023, o tecladista da banda do Bruno tocou um trechinho do clássico brasileiro.

Marcando a reta final da apresentação, a explosão de confetes durante “Locked out of Heaven” foi o ponto alto da noite, que ficará na memória de milhares de fãs.

Bruno Mars segue para o Rio de Janeiro, onde vai cantar na próxima quarta-feira, 16, no Estádio Nilton Santos, com capacidade para 45 mil pessoas.

Veja as datas dos próximos shows

16 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

19 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

20 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

26 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

27 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

31 de outubro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

1º de novembro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

5 de novembro: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte