Bruno Mars confirma fim de relacionamento durante apresentação em São Paulo

O cantor Bruno Mars confirmou, em seu segundo show no Morumbis, o término de seu namoro com a atriz e modelo Jessica Caban. A suspeita do fim do relacionamento começou entre o Natal e o Ano Novo de 2023, mas até o último final de semana não havia afirmações de nenhuma parte.

Bruno confirmou o acontecido em português, com frases que vem treinando nas últimas apresentações, surpreendendo os fãs. “Eu tô solteiro, eu to facinho”, disse o cantor antes de continuar com a performance de sua música “Leave The Door Open”. Caban não se pronunciou sobre, e o motivo do fim do relacionamento continua privado.

Os primeiros sinais do término apareceram nas redes sociais – a falta de curtidas, fotos juntos e interações familiares, criaram suspeitas nos fãs e tabloides. Além disso, os passeios em bares da Vila Madalena, em São Paulo, inflaram os rumores, confirmados nesse final de semana.

Apesar de brincar recorrentemente durante os shows, é a primeira vez que o cantor se declara solteiro em uma apresentação. Mars e Caban estiveram juntos por 13 anos, depois de se conhecerem em um restaurante em Nova York, em 2011.