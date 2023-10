Bruno Mars aparece nas redes sociais pela primeira vez após deixar Israel

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2023 - 23:40 Compartilhe

Bruno Mars deu as caras no X/Twitter para tranquilizar fãs nesta segunda-feira, 9. O cantor, que deixou Tel-Aviv, em Israel, no sábado, 7, ainda não havia surgido nas redes sociais após o ataque do grupo Hamas ao território.

Na plataforma, ele compartilhou apenas um emoji de duas mãos unidas em sinal de oração.

Bruno já havia se apresentado em Israel na quarta-feira, 4, no Yarson Park, e repetiria o feito no sábado. De acordo com a “Billboard”, no entanto, ele foi obrigado a ir embora com tamanha pressa que acabou deixando seus equipamentos de turnê para trás. Ainda segundo a revista, ele e sua equipe embarcaram em um voo para Atenas, na Grécia.

Confira a publicação mais recente de Bruno Mars:

