Bruno Mars agradece fãs brasileiros com vídeo ao ritmo de funk

Bruno Mars divulgou um vídeo em suas redes sociais nesta segunda-feira, 11, para agradecer o carinho recebido dos fãs brasileiros, depois de apresentar dois shows no festival The Town, em São Paulo.

Nas imagens, o cantor aparece vestido com uma camisa amarela, celebrando sua passagem pelo Brasil ao ritmo do funk. Com trechos dos shows e uma letra que ressalta a conexão com o público daqui, o cantor demonstrou toda sua gratidão e alegria.

Na legenda, o cantor escreveu: “Foram seis longos anos, mas eu finalmente ‘vim para o Brasil’. Obrigado, São Paulo, por duas noites incríveis. Eu amo vocês! Atenciosamente, seu Bruninho”.

Bruno Mars no The Town

Bruno Mars fez história com dois shows inesquecíveis no The Town, em São Paulo, sendo eleito pelo Estadão como a melhor apresentação do festival. A emoção foi uma constante, marcando o reencontro do artista com os fãs que esperaram seis anos para esse momento.

O repertório foi uma verdadeira viagem musical, com uma mistura de ritmos que incluiu funk, reggae e rock and roll, proporcionando uma performance que equilibrou nostalgia e inovação, e levou o público ao delírio.

Um dos pontos altos foi a presença de Xororó e sua família na plateia, um detalhe que trouxe um toque especial para a noite, marcando um momento de reconhecimento e valorização da música nacional.

Agora carinhosamente conhecido como “Bruninho”, o cantor demonstrou uma grande habilidade em conectar-se com o público, criando um ambiente de festa e celebração que manteve todos animados do início ao fim.

Além de um setlist variado, o show contou com uma produção visual impecável, destacando-se as coreografias e o jogo de luzes, que criaram um espetáculo à parte, encantando a todos presentes.

Mars deixou claro que entende a diferença entre fazer um show e criar um espetáculo completo, que vai além da música e busca oferecer uma experiência única para o público.

