Bruno Lopes marca dois e Ponte Preta vence o Noroeste antes de dérbi no Paulistão

Mesmo jogando com time reserva, a Ponte Preta conquistou uma importante vitória no Paulistão. Na noite desta quarta-feira, visitou o Noroeste e venceu por 2 a 1, em jogo da sétima rodada realizado no Alfredo Castilho, em Bauru (SP). Bruno Lopes marcou os dois gols do time alvinegro, enquanto Pedro Felipe descontou.

Esta foi a segunda vitória seguida da Ponte Preta, que bateu o Água Santa, por 1 a 0, na rodada anterior. Com isso, chegou a 12 pontos, pressionando o Palmeiras, que tem 11, mas ainda joga nesta quinta-feira. Além disso, ganha ainda mais confiança para o dérbi diante do Guarani. São Bernardo (15), que ainda joga, e Velo Clube (5), que já atuou na rodada, completam a chave.

O Noroeste não vence desde a estreia, quando fez 2 a 0 no Velo Clube. A sequência ruim fez o técnico Paulo Comelli ser demitido para a chegada de Allan Aal, que estreou nesta noite. Com seis pontos, o time de Bauru está em terceiro lugar do Grupo C.

Em seus domínios, o Noroeste começou pressionando e teve chances de abrir o placar. Felipe Rodrigues pegou sobra na entrada da área e exigiu defesa em dois tempos de Pedro Rocha. Depois, Thiago Lopes deixou Pedro Felipe na cara do gol, mas o goleiro ponte-pretano fez outra grande defesa.

Depois do susto, a Ponte Preta melhorou no jogo e chegou a balançar a rede aos 34 minutos com Dudu, mas o assistente marcou impedimento, confirmado pelo VAR. Mas aos 45, o time de Campinas abriu o placar. Luiz Felipe avançou pela direita e cruzou dentro da área, encontrando Bruno Lopes, que se jogou de carrinho para completar.

No começo do segundo tempo, a Ponte Preta ficou em situação ainda melhor quando o árbitro foi chamado pelo VAR. Após análise, ele marcou pênalti de Felipe Rodrigues em Éverton Brito. Bruno Lopes cobrou no meio do gol e fez 2 a 0 aos dez minutos.

Entretanto, a Ponte Preta sofreu um gol pouco depois, aos 14 minutos. Com falhas de marcação, o Noroeste conseguiu chegar pela direita e cruzar. A bola ficou viva na área e Pedro Felipe não desperdiçou.

O Noroeste quase empatou pouco depois com Thiago Lopes, que aproveitou rebote na área e finalizou forte. Pedro Rocha fez mais uma bela defesa, à queima-roupa. A Ponte Preta respondeu com chute de fora da área de Gustavo Teles, mas o goleiro Felipe Alves trabalhou bem para evitar o gol. O Noroeste teve mais duas finalizações com Thiago Lopes, mas o placar não se alterou mais.

O Noroeste volta a campo no sábado, às 16h, quando visita o Mirassol no José Maria de Campos Maia, o Maião. No domingo, às 16h, é a vez da Ponte Preta fazer o dérbi com o Guarani, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

NOROESTE 1 X 2 PONTE PRETA

NOROESTE – Felipe Alves; Felipe Rodrigues (Matheus Blade), Carlinhos, Luizão (Renan Araújo) (Jonatas Paulista) e Maycon; Maykon, Dudu Miraíma, Denner (DG) e Thiago Lopes; Carlão e Pedro Felipe (Adriano). Técnico: Allan Aal.

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Vicente Concha, Sérgio Raphael e Nilson Júnior; Pacheco, Luiz Felipe, Dudu (Maguinho), Lucas Cândido (Gustavo Teles) e João Gabriel; Éverton Brito (Victor Andrade) e Bruno Lopes (Danrlei). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS – Bruno Lopes, aos 45 minutos do primeiro tempo. Bruno Lopes, aos dez, e Pedro Felipe, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Renan Araújo e Jonatas Paulista (Noroeste). Pedro Rocha e Bruno Lopes (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores.

RENDA – R$ 150.790,00.

PÚBLICO – 6.791 torcedores.

LOCAL – Estádio Alfredo Castilho, em Bauru (SP).