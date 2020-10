Bruno Lazaroni atribui tropeço à falta de tranquilidade do Botafogo e diz: ‘Temos muito a lamentar’

O técnico Bruno Lazaroni não escondeu sua frustração com o fato do Botafogo ficar no 0 a 0 com o Goiás na noite desta segunda-feira, em jogo válido pela décima-sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva online divulgada pela Botafogo TV, o comandante alvinegro apontou onde a equipe pecou.

– Infelizmente, tivemos praticamente o dobro de finalizações do adversários, 23 contra 12, 11 escanteios contra cinco, 22 bolas cruzadas na área. Faltou em alguns momentos ganharmos os duelos individuais, especialmente no um contra um. Faltou tranquilidade, pois tivemos cinco chances claras de gols. O goleiro do Goiás esteve muito bem na partida. Nestes cruzamentos, também faltou preenchermos a área com mais jogadores – e emendou:

– Temos muito a lamentar, porque o Goiás vive um momento ruim na competição. Todos saímos insatisfeitos, incomodados por não termos ganho o jogo em casa. Só nos resta trabalhar pois temos a semana cheia para no jogo com o Cuiabá, pela Copa do Brasil, a gente fazer mais e melhor – completou.

O treinador rechaçou a hipótese de dar prioridade ao torneio.

– Vamos pensando jogo a jogo, independentemente de ser Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. Vamos com força máxima em todas as competições – declarou.

Lazaroni também falou que a escolha por lançar o atacante Matheus Babi no decorrer do duelo com o Esmeraldino foi pela forma como o jogo se desenhava.

– Não tive intenção nenhuma em poupar. Foi mais uma situação específica de jogo, na qual achávamos que o Goiás vinha marcando baixo, o que acabou acontecendo. Demos prioridade a jogadores leves, atacando pelos lados, com capacidade de um contra um e as substituições foram neste sentido – e exaltou o jovem:

– O Babi já nos ajudou muito, fazendo gols decisivos, passes decisivos, é um menino que trabalha sério, que trabalha duro. Acredito no empenho dele, como no empenho dos demais jogadores do elenco – complementou.

O Alvinegro volta a campo na terça-feira, dia 27, para medir forças com o Cuiabá, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Nilton Santos.

